СК Белоруссии предъявил окончательное обвинение Тихановскому

Следственный комитет (СК) Белоруссии завершил расследование уголовного дела и предъявил окончательное обвинение белорусскому оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому, мужу бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской. По версии следствия, они с лидером незарегистрированного объединения «Народная грамада» Николаем Статкевичем «занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков на территории страны в поствыборный период».

«Тихановский с использованием YouTube-канала "Страна для жизни" и одноименного Telegram-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности»,— сообщается на сайте СК Белоруссии.

Также говорится о том, что господин Тихановский в мае 2020 года воспрепятствовал работе Центральной комиссии по выборам, угрожая ее председателю Лидии Ермошиной. Кроме того, по данным СК, он и Николай Статкевич организовали под видом пикета по сбору подписей в Гродно «незаконное массовое мероприятие, которое сопровождалось грубыми нарушениями общественного порядка, насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел, явным неповиновением представителям власти».

Сергею Тихановскому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков), ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды), ч. 2 ст. 191 (воспрепятствование работе ЦИКа), ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Имущество и денежные средства обвиняемых арестованы.

Сергея Тихановского, который выдвигался кандидатом на пост президента Белоруссии, арестовали летом 2020 года. В выборах участвовала его жена Светлана Тихановская. ЦИК страны объявил победителем Александра Лукашенко. После этого в стране начались акции протеста. В марте 2021 года Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой выдать госпожу Тихановскую, которая обвиняется в призывах к свержению конституционного строя. Литва заявила, что не намерена этого делать.