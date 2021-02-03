В России впервые с 2018 года сократилось среднее число кредитов на человека

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 впервые с 2018 года уменьшилось среднее количество банковских кредитов, выданных на одного россиянина, сообщил Банк России (ЦБ). Всего в стране у 41,9 млн человек есть хотя бы один открытый кредит.

«В предыдущих обзорах была зафиксирована тенденция постепенного роста среднего количества кредитов (займов), приходящихся на одного заемщика. Этот тренд временно прервался во II–III кварталах 2020 года»,— говорится в докладе. Так с 2018 года по 1 апреля 2020 года среднее количество кредитов и займов у банковского заемщика выросло с 1,69 до 1,91 единицы, но во втором квартале показатель впервые снизился — до 1,89 единицы.

В структуре заемщиков преобладают банковские клиенты. К октябрю 2020 года 86,4% заемщиков имели задолженность только по банковским кредитам (36,1 млн человек), 6% заемщиков — только по займам микрофинансовых организаций (2,5 млн человек), оставшиеся 7,7% — как по банковским кредитам, так и по займам МФО (3,2 млн человек). К 1 октября 2020 года общее число заемщиков снизилось на 200 тыс. человек по сравнению с 1 апреля того же года.

Доля просрочивших кредит и вновь берущих займы в МФО россиян стала максимальной с 2018 года. «Доля таких заемщиков с начала 2020 года увеличилась с 12,9% до 14,8%»,— уточняется в сообщении регулятора.

В целом, по оценкам ЦБ, качество кредитов и займов снизилось лишь незначительно. «Спад активности на рынке розничного кредитования, связанный с началом пандемии коронавируса и принятыми на этом фоне ограничительными мерами, оказался временным»,— говорится в отчете.

По данным Объединенного кредитного бюро, всего в 2020 году было выдано 15 млн потребкредитов на сумму около 5 трлн руб. По сравнению с 2019 годом эти показатели оказались ниже на 10% и 1% соответственно. В 2021 году участники рынка рассчитывают на плавное восстановление потребительского кредитования по мере улучшения общей экономической ситуации.

Как россияне рефинансируют потребкредиты — в материале “Ъ” «Перезанятная история».