Роскомнадзор передал в суд три протокола в отношении Twitter

Роскомнадзор составил и передал в московский суд три протокола в отношении социальной сети Twitter за систематическое неудаление противоправной информации, сообщила «РИА Новости» пресс-служба ведомства.

Протоколы составлены по части 2 статьи 13 .41 КоАП. (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы). Их рассмотрение назначено на 2 апреля. О какой именно информации идет речь, Роскомнадзор не уточнил. По составленным протоколам соцсети грозят штрафы от 800 тыс. до 4 млн руб.

Ранее, 10 марта, за неоднократное неудаление соцсетью по требованию Роскомнадзора информации ведомство замедлило трафик к Twitter. Замедление трафика коснется 100% мобильных устройств российских пользователей и 50% стационарных. Это первое применение в России закона о «суверенном рунете». В Роскомнадзоре также предупредили, что если Twitter не ответит на требования об удалении информации, он может быть заблокирован. Соцсеть отрицает обвинения в распространении запрещенного контента.

О политике Роскомнадзора в отношении соцсети — в материале “Ъ” «Замедляй и властвуй».