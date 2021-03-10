Решетников сообщил о проработке вопроса демпфера на растительное масло

Минэкономразвития России обсуждает вопрос введения демпферного механизма для регулирования экспорта растительного масла по аналогии с зерновым демпфером. Как сообщил источник “Ъ”, обсуждается введение плавающей пошлины в 70% от разницы между текущей ценой на подсолнечное масло и $0,9-1 тыс. за тонну. Сегодня цены на подсолнечное масло находятся на уровне около $1,5 тыс. за тонну.

Напомним, с 1 марта начали действовать повышенные пошлины на пшеницу в размере €50, а с 15 марта по 30 июня — на ячмень и кукурузу (€10 и €25 соответственно).

«Мы сейчас по растительному маслу прорабатываем, по поручению председателя правительства, вопрос демпфера по аналогии с тем демпфером, который мы сделали в зерне»,— сказал господин Решетников на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства (цитата по ТАСС).

В феврале премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о новой формуле расчета пошлины на экспорт зерна. В отношении пшеницы при мировой цене до $200 за т пошлина взиматься не будет. При цене, превышающей $200 за т, пошлина составит 70% от разницы мировой и этой базовой цены в $200. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне $185 за т. Из-за введения новых пошлин увеличился объем отгрузок зерна в страны ЕАЭС, на которые они не распространяются.

Подробнее — в материале “Ъ” «Зерно испытывает перегрузию».