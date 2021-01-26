Мишустин утвердил экспортные пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень

Премьер-министр России Михаил Мишустин установил размер экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства. Предполагается, что корректировка пошлин позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке.

«С 15 по 28 февраля пшеница (1000 кг) будет облагаться пошлиной €25, пошлины на ячмень и кукурузу (1000 кг) с 15 февраля по 14 марта будут равны €0. С 1 марта по 30 июня вводятся повышенные пошлины на пшеницу в размере €50, а с 15 марта по 30 июня — на ячмень и кукурузу (€10 и €25 соответственно). При этом речь идет о поставках в пределах тарифной квоты, равной 17,5 млн т. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за 1000 кг»,— говорится в сообщении. Решение распространяется на продукцию, вывозимую за пределы Таможенного союза.

Минэкономики готово при необходимости и дальше корректировать механизм регулирования их экспорта. «Будем продолжать в режиме онлайн следить за развитием ситуации и, если это потребуется, готовы и дальше корректировать механизм регулирования экспорта зерновых,— сказал глава ведомства Максим Решетников (цитата по ТАСС).— В то же время надеемся, что в ближайшее время ценовая конъюнктура стабилизируется и мы сможем перейти на постоянно действующий механизм экспортных пошлин. После окончания действия квоты этот механизм должен максимально сгладить влияние мировых цен на внутренний рынок РФ».

Ранее господин Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 4,7 млрд руб. на поддержку мукомолов и хлебопеков. До этого правительство для стабилизации цен на продукты ввело пошлины на пшеницу, подсолнечник, рапс. Также власти заключили специальное соглашение с участниками рынка и регуляторами о стабилизации цен.

Как сообщал “Ъ”, вслед за установлением предельных цен на сахар и подсолнечное масло в правительстве задумались о жестком регулировании стоимости зерна и макаронных изделий. Минсельхоз готов применить механизм при дальнейшем росте цен в этой категории.

Подробнее — в материале “Ъ” «Аппетит приходит во время цены».