Мишустин утвердил новую формулу пошлины на экспорт зерна

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о новой формуле расчета пошлины на экспорт зерна. Гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень начнет действовать в России с 2 июня.

В отношении пшеницы при мировой цене до $200 за т пошлина взиматься не будет. При цене, превышающей $200 за т, пошлина составит 70% от разницы мировой и этой базовой цены в $200. Для ячменя и кукурузы индикатор установлен на уровне $185 за т.

Для расчета пошлины будут использоваться данные о цене зарегистрированных на бирже экспортных контрактов на пшеницу, ячмень и кукурузу. Гибкая пошлина будет рассчитываться еженедельно, на основе данных по ценам предыдущей недели. Этим будет заниматься Минсельхоз.

Ранее премьер-министр установил размер экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу. Предполагается, что корректировка пошлин позволит стабилизировать цены на эту продукцию на внутреннем рынке.

«С 15 по 28 февраля пшеница (1000 кг) будет облагаться пошлиной €25, пошлины на ячмень и кукурузу (1000 кг) с 15 февраля по 14 марта будут равны €0. С 1 марта по 30 июня вводятся повышенные пошлины на пшеницу в размере €50, а с 15 марта по 30 июня — на ячмень и кукурузу (€10 и €25 соответственно)»,— говорится в документе.

Сегодня Зерновой союз подготовил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не поддерживать ужесточение ограничений на экспорт зерна. Они также просят ограничить действие уже введенных мер текущим сельскохозяйственным сезоном.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Пшенице пересчитают пошлину».