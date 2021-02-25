Бюджетам добавляют обязательств

В 2020 году на фоне коронакризиса почти все регионы Черноземья впервые за несколько лет не смогли добиться сколь-либо значительного снижения госдолга, сообщил Минфин РФ. Обязательства бюджетов выросли вплоть до 30% — например, в Курской области. Исключением стала только Воронежская область, освободившаяся от 36% долгов и сэкономившая на процентах по кредитам. Власти поясняют, что «приостановили» погашение долгов, чтобы платить зарплаты бюджетникам, покупать лекарства и финансировать антиковидные меры.

По данным отчетов Министерства финансов о государственном долге субъектов РФ, в макрорегионе наиболее существенно госдолг по итогам прошлого года нарастила Курская область. На 1 января 2021-го обязательства регионального бюджета увеличились на 29%, до 11,54 млрд руб., тогда как год назад они составляли 8, 96 млрд руб. Судя по данным Минфина, Курская область с 5,06 до 8,26 млрд руб. увеличила долг перед федеральным бюджетом, при этом регион сократил с 2,73 до 2,31 млрд руб. обязательства перед банками и с 1,17 млрд до 975 млн руб. — по облигациям. В администрации Курской области сказали “Ъ-Черноземье”, что динамику определило «ухудшение социально-экономической ситуации» и, в частности, сокращение поступлений по налогу на прибыль на 1,3 млрд руб. в сравнении с 2019 годом. При этом только на борьбу с пандемией регион потратил 2,5 млрд руб., финансировать дополнительные расходы пришлось, в том числе, в долг.

Орловская область за год увеличила госдолг на 11%, с 17,82 до 19,77 млрд руб. Регион одновременно нарастил долги и перед госбюджетом (с 4,58 до 6,65 млрд руб.), и перед банками (с 8,25 до 9,63 млрд руб.). Регион — единственный в Черноземье, который имеет не только внутренний госдолг, но и внешний. По состоянию на 1 января 2021-го, Орловщина имеет $29,78 тыс. долга (2,2 млрд руб. по курсу ЦБ на 13 февраля) по использованию «целевых иностранных кредитов», сообщается в данных Минфина. Вероятно, речь идет о задолженности в рамках проекта «Пшеница-2000»: в 1998 году в рамках проекта ВЭБ под гарантии областного бюджета взял в Deutsche Bank кредит на 114 млн марок или около 350 млн руб. по тогдашнему курсу для покупки сельхозтехники, но из-за обвала рубля стоимость займа резко выросла и проект провалился. Облправительство в результате договорилось с Минфином о реструктуризации этого долга до 2034 года.

На недавней пресс-конференции тему госдолга комментировал глава региона Андрей Клычков. «В прошлом году вынуждены были принять решение о сокращении расходов на погашение госдолга, объективные обстоятельства вынудили. Но удалось выполнить все социальные обязательства в полном объеме — выплаты зарплат, расходы на лекарственное обеспечение составили 900 млн руб., 1,9 млрд руб. было направлено на противодействие коронавирусу. Возобновим погашение обязательств в 2021 году, на это заложили в бюджет 206,5 млн руб. Рассчитываем, что сокращение долговых обязательств региона к 2024 году составит около 80% (от собственных доходов бюджета.— “Ъ”) за счет ежегодного погашения»,— сообщил господин Клычков. Он напомнил, что региону за 2018-2019 годы удалось «существенно снизить госдолг».

В Белгородской области, по оценке Минфина, госдолг увеличился на 9%, с 29,73 до 32,49 млрд руб. Это самый большой в абсолютном выражении госдолг среди регионов Черноземья. Причиной роста обязательств стало размещение регионом в сентябре 2020-го новых облигаций на 4,5 млрд руб., долги по ним увеличились с 12,98 до 20,2 млрд руб. При этом были погашены все долги перед банками (4,19 млрд руб. на 1 января 2020 года), а долги перед бюджетом остались на прошлогоднем уровне в 9,08 млрд руб.

В Липецкой области госдолг увеличился за год на 7%, с 12,58 до 13,52 млрд руб. Причиной стал дополнительный выпуск облигаций — обязательства региона по ценным бумагам выросли с 5,8 до 6,3 млрд руб. Другие составляющие госдолга региона значительно не менялись. В региональной администрации, как и в правительстве Белгородской области, планируют прокомментировать ситуацию позднее.

Впрочем, рост госдолга в пандемию стал проблемой не для всех регионов Черноземья. Воронежской области удалось его существенно сократить. Снижение составило 36%, с 27,45 млрд руб. на 1 января 2020 года до 17,67 млрд руб. на 1 января 2021-го. В частности, область погасила 15,28 млрд руб. банковских кредитов, хотя и увеличила долг перед федеральным бюджетом с 12,17 до 17,67 млрд руб. Это теперь единственная статья воронежского госдолга, при этом займы из федерального бюджета берутся под значительно более низкий процент, чем банковские кредиты (в среднем 0,1% вместо 8%). Облигаций в структуре обязательств региона, как и год назад, нет.

В департаменте финансов облправительства сообщили “Ъ”, что избавиться от обязательств перед банками удалось за счет дополнительного поступления в областной бюджет доходов (+12,3% к 2019-му) и «сложившейся экономией расходов». «Свою роль сыграли разноплановый характер экономики региона, и меры государственной поддержки пострадавшим отраслям»,— сказали в департаменте. В результате регион заместил коммерческий долг кредитом из федерального бюджета на 5,5 млрд руб. и не стал пользоваться открытыми в банках кредитными линиями на 15,28 млрд руб. «Экономия расходов на обслуживании госдолга была направлена на мероприятия по предупреждению распространения коронавируса, а также на формирование базы для финансирования расходов 2021 года»,— сообщили в департаменте.

Тамбовской области также удалось добиться снижения госдолга в 2020 году, хотя и на грани погрешности, — на 0,2%, с 19,07 млрд до 19,03 млрд руб. Зато изменилась структура долга. Займы в банках удалось уменьшить с 7,18 млрд до 6,35 млрд руб., а обязательства перед бюджетом, напротив, выросли с 3,79 млрд до 4,98 млрд руб. С 8,1 до 7,7 млрд руб. снизился долг Тамбовщины по облигациям за счет выплаты доходов по части купонов. «Я считаю достигнутый результат очень хорошей работой наших финансистов. Задача долговой политики 2021 года — поэтапное сокращение размера госдолга региона»,— прокомментировал губернатор Александр Никитин.

За счет динамики в Воронежской и Тамбовской областях, в целом шести регионам Черноземья удалось сохранить госдолг приблизительно на уровне 2019 года. В сумме показатель составил 114,19 млрд руб., что на 1% меньше, чем годом ранее. В 2019-м, напомним, снижение составляло 6,5%, а в 2018-м — 7,6%.

Хватает ли у бюджетов Черноземья средств платить по долгам Читать далее

«На фоне кризиса существует высокий риск накапливания критической массы задолженности, грозящей "пожизненной" кредитной кабалой для регионов,—считает доцент кафедры организационного менеджмента университета "Синергия" Екатерина Федюкович.—Регионы, имеющие дефицит бюджета, почувствуют проблему наиболее остро. Накопленная задолженность и падение собственных доходов бюджетов приведут к дальнейшему росту госдолга в 2021-м и, возможно, последующих годах».

«Заемные деньги позволили регионам Черноземья не снижать госрасходы, в том числе на соцсферу, и благодаря этому были сохранены и рабочие места, и даже жизни. Выплата этих долгов займет три-четыре года, то есть примерно столько же, сколько потребуется российской экономике, чтобы преодолеть последствия пандемии. Полагаю, что в сложившейся ситуации федеральный бюджет форсировать требования о выплатах не будет»,— считает член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов.

Сергей Калашников