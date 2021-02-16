Прокуратура зашла к мэру с ярмарки

Комиссия горсовета Орла, рассмотревшая представление прокуратуры, установила «факт личной заинтересованности» мэра Юрия Парахина в организации городских ярмарок. По версии надзорного ведомства, глава города, передав доли в бизнесе в доверительное управление местному оператору ярмарок ООО «Золотой век», не уведомил о потенциальном конфликте интересов депутатов горсовета. Юристы считают, что, если злоупотребления докажут, руководителя муниципалитета по закону можно будет уволить. Но мэра уже поддержал губернатор Андрей Клычков, заявивший, что «огромной скамейки запасных нет», а «вместо того чтобы казнить, нужно разобраться».



Вчера прокуратура Орловской области сообщила о нарушении антикоррупционного законодательства при организации ярмарок в облцентре. В ведомстве уточнили, что одна из торговых площадок управляет долями в бизнесе мэра Орла Юрия Парахина. Там пояснили “Ъ-Черноземье”, что нарушения нашли при проверке плана размещения ярмарок в Орле на 2021 год, которую провели по поручению прокурора области Владислава Малкина. Выяснилось, что торговые места на территории Южного рынка предоставляет фирма ООО «Золотой век», у которой в доверительном управлении находятся доли мэра Юрия Парахина в ООО «Партнер», ООО «Универсал» и ООО «Союз». По данным прокуратуры, управленец не уведомил местный горсовет о своих договорных отношениях с этой компанией.

По факту нарушений прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого была создана комиссия по противодействию коррупции в горсовете Орла. Она установила «факт личной» заинтересованности господина Парахина в организации ярмарок, которая может привести к конфликту интересов. Протокол заседания комиссии теперь направят в горсовет. В мэрии Орла сказали “Ъ-Черноземье”, что в течение понедельника представление прокуратуры им так и не поступило, поэтому прокомментировать документ они пока не могут.

Юрий Парахин, напомним, вступил в должность мэра Орла 2 ноября 2020 года (до этого четыре года занимал должность главы Орловского района).

По данным Kartoteka.ru, в декабре 2019 — январе 2020 года он передал свои 25% ООО «Универсал», 25% ООО «Союз» и 60% ООО «Партнер» местному ООО «Золотой век». А в конце 2020 — начале 2021 года эти доли перешли Анастасии Парахиной. Во всех трех юрлицах ее бизнес-партнером является Светлана Литвак. Она известна в связи с судебным спором по поводу строительства торгового центра на месте бывшего сквера на улице Комсомольской: суд встал на сторону горсовета, утвердившего правила землепользования и застройки с парковой зоной на месте стройки госпожи Литвак. Выручка и чистая прибыль «Универсала» в 2019 году, по данным Kartoteka.ru, составили 20,2 и 8,9 млн руб. соответственно, «Союза» — 20,1 и 6,6 млн руб., «Партнера» — 17,7 млн руб. выручки и 11,3 млн руб. убытков. Каких-либо госконтрактов юрлица за последние годы не заключали, следует из данных Kartoteka.ru. Несколько единиц имущества «Союза» и «Партнера» — системы вентиляции и кондиционирования торговых объектов — находятся в залоге у Сбербанка.

Прокуратура уже выносила господину Парахину предостережение о недопустимости нарушения закона, связанное с ярмарками. Администрация Орла ранее подготовила проект плана размещения ярмарок на территории города в 2021–2022 годах, согласно которому объекты на площадях Жукова и Комсомольской предполагалось закрыть. Но предприниматели обратились в прокуратуру, и ведомство «объективных оснований» для закрытия не нашло.

Большинство опрошенных “Ъ-Черноземье” юристов не стали оценивать шансы мэра получить какие-либо взыскания после выводов прокуратуры. Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников отмечает, что пока можно «только предполагать о нарушении антикоррупционного законодательства»: «По закону госслужащему для исключения конфликта интересов запрещено участвовать в управлении коммерческими организациями и владеть долями в них, причем не только формально, но и фактически. Для исключения конфликта интересов служащий должен передать доли в доверительное управление. Это и было сделано».

«Закон "О противодействии коррупции" под личной заинтересованностью понимает возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод. Одно дело, если прокуратурой выявлено нарушение мэром законодательства при организации ярмарок, сделан вывод о наличии конфликта интересов. Другое — если бы установили получение дохода от деятельности конкретных коммерческих структур, которым оказывалось содействие. Судя по тому, что уголовное дело в отношении мэра не было возбуждено, а материалы всего лишь направлены в горсовет, речь об уголовной составляющей не идет, — подчеркивает господин Валежников. — Но выявленные факты злоупотреблений могут стать основанием для увольнения мэра в связи с утратой доверия».

Впрочем, губернатор Андрей Клычков вчера в ходе пресс-конференции назвал нецелесообразным увольнение господина Парахина: «Есть вопрос по ярмаркам. Но если мы по каждому вопросу, который вызывает недовольство общества, будем увольнять мэра, у нас мэров не хватит. Скамейки запасных огромной нет. Очереди на муниципальную службу не стоит». «Ярмарки нужны, чтобы избежать уличных шалманов, где непонятно как торгуют, руки не моют. Чтобы у местных товаропроизводителей, а не перекупщиков, была возможность продавать свою продукцию. Я на этот рынок хожу, хотя и не каждую неделю (жена меня спасает от этой участи). Вместо того чтобы казнить, нужно разобраться», — заявил глава региона.

Олег Мухин