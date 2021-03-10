Врио главы Генштаба Армении назначен генерал-лейтенант Галстян

Временно исполняющим обязанности начальника Генштаба Армении назначили замглавы военного ведомства, генерал-лейтенанта Степана Галстяна, сообщила пресс-секретарь премьер-министра республики Мане Геворкян изданию «Sputnik Армения».

Напомним, предыдущего начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна 25 февраля уволил господин Пашинян. Это решение последовало за требованием Генштаба об отставке премьера и правительства.

Сегодня утром, 10 марта, Никол Пашинян заявил, что начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как указ о его увольнении в срок не подписал президент, и при этом не стал обжаловать решение в Конституционном суде (КС).Через некоторое время появилась информация о том, что президент Армении Армен Саркисян направил в КС заявление с просьбой определить, соответствует ли конституции закон «О воинской службе и статусе военнослужащего», который определяет порядок назначения и отставки главы Генштаба. Сам Оник Гаспарян назвал антиконституционным процесс своего освобождения от должности и обратился в административный суд.

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