Президент Армении обратился в Конституционный суд из-за увольнения главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян обжаловал в Конституционном суде (КС) увольнение главы Генштаба Оника Гаспаряна, говорится в заявлении на сайте главы государства. Вместе с тем правительство чуть раньше распространило заявление о том, что господин Саркисян не обратился в КС, поэтому с 10 марта глава Генштаба освобожден от должности.

«Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона»,— говорится в сообщении правительства.

«Президент республики обратился в Конституционный суд… Обращение в КС обусловлено существующими проблемами в правоприменительной практике данного закона, которые стали очевидными в результате инициативы премьер-министра по освобождению от должности начальника ГШ ВС, и последовавшими конституционными правовыми процессами»,— сказано в материале пресс-службы президента.

Речь идет о законе «О военной службе и о статусе военнослужащего» от 2017 года, который регулирует порядок назначения высших чинов в армии. Некоторые опрошенные “Ъ” юристы ранее сообщали, что до рассмотрения вопроса о соответствии этого закона конституции Оник Гаспарян не может быть отправлен в отставку.

С февраля в Армении обострилась политическая обстановка. Генштаб ВС тогда потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна покинуть пост из-за его требования уволить замглавы Генштаба. Его отставку инициировали после публикации в СМИ о том, что он назвал несерьезными слова господина Пашиняна об эффективности ракет российских комплексов «Искандер».

Подробности — в материале “Ъ” «Армянский кризис увяз в суде».