Глава Генштаба Армении назвал свою отставку антиконституционной

Глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян назвал антиконституционным процесс своего освобождения от должности, он обратился в административный суд. По мнению господина Гаспаряна, преодолеть кризис в Армении возможно только через отставку премьера Никола Пашиняна и досрочные выборы.

«Заявление премьера о признании меня освобожденным от должности главы Генштаба ВС опубликовано на официальном сайте правительства. Моя позиция не изменилась: и опубликованное заявление, и весь процесс увольнения неконституционны, что лишний раз подтверждает, что решение нынешнего кризиса может быть обеспечено только в результате отставки премьера и досрочных парламентских выборов. Для реализации силы конституции я обратился в административный суд»,— говорится в распространенном пресс-службой Генштаба ВС заявлении господина Гаспаряна (цитата по ТАСС).

В заявлении правительства Армении сообщалось, что президент Армен Саркисян не обжаловал увольнение господина Гаспаряна в Конституционном суде, поэтому с 10 марта глава Генштаба освобожден от должности. Господин Саркисян в ответном заявлении сообщил, что обратился в КС с жалобой на применением закона «О военной службе и о статусе военнослужащего» от 2017 года, который регулирует порядок назначения высших чинов в армии. Некоторые опрошенные “Ъ” юристы ранее отмечали, что до рассмотрения вопроса о соответствии этого закона конституции Оник Гаспарян не может быть отправлен в отставку.

Политическая обстановка обострилась в Армении в феврале. Генштаб ВС тогда потребовал от премьер-министра Никола Пашиняна покинуть пост из-за его требования уволить замглавы Генштаба. Его отставку инициировали после публикации в СМИ о том, что он назвал несерьезными слова господина Пашиняна об эффективности ракет российских комплексов «Искандер».

Подробности — в материале “Ъ” «Армянский кризис увяз в суде».