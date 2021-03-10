Соцсети подводят под налоги

Власти решили получить налоги с российских блогеров. Платить их придется YouTube, Instagram и Facebook — такое предложение Минцифры изложено в плане развития IT-отрасли, пишут «Ведомости». Согласно документу, иностранным соцсетям придется уплачивать «налог за российских блогеров с доходов от рекламы», то есть НДФЛ. Так, власти планируют увеличить поступления в бюджет, ведь только в 2020 году видеоблогеры в России заработали около 18 млрд руб.

Хотя большинство из них и так платят налоги на рекламные доходы. А вот выручка от партнерских программ не облагается процентом, говорит глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин: «Помимо доходов от рекламных интеграций, составляющий, наверное, большую часть доходов блогеров, есть еще заработок непосредственно от рекламы YouTube, который можно получать как физическое лицо.

Соответственно, для блогеров, которые работают без интеграции, а только на доходах от рекламы, включенной в сами видеоблоги, закон и придуман — он позволяет вывести их полностью в белое поле.

Речь же идет о допсборах на доходы физических лиц. Практику уплаты этого налога работодателем пытаются переложить сейчас на платформу. Другой вопрос, что платформа и блогер не находятся во взаимоотношениях “работодатель — работник”, они не подписывают никакой договор в рамках Трудового кодекса».

Как именно власти заставят тот же YouTube платить налог за российских блогеров, непонятно, говорит Валентин Петухов, известный как Wylsacom. Ему было бы удобнее отчислять проценты самому: «Было бы полезнее как-то формализировать работу блогеров с YouTube, чтобы партнерская программа в принципе работала через самозанятых или ИП. Это могло бы стать одним из условий взаимодействия блогеров с площадкой, тогда, собственно, и вопрос был бы закрыт. Мне, например, комфортнее работать с YouTube именно как ИП, платить 6% налога и не забивать себе голову дополнительными вопросами».

А директор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский уверен, что закон может коснуться не только соцсетей, но и вообще всех иностранных юрлиц, которые переводят средства физическим лицам из России. Но в первую очередь пострадают действительно блогеры. «Началось все, конечно, с того, что, по сути, рекламные бюджеты выросли до миллиардных оборотов. При этом если мы берем с вами российское законодательство, то у нас любое российское юридическое лицо является агентом, который платит НДФЛ за физическое лицо. С иностранными юрлицами у нас такого положения априори нет. И, собственно говоря, сейчас пошла инициатива такое положение дел изменить.

Это приведет к тому, что в принципе любые переводы на карточку физического лица с иностранного счета будут подвергаться проверке. Финмониторинг начинает что-либо проверять свыше 500 тыс. руб. Но вы понимаете, что единоразовый платеж всегда можно разбить на десять платежей по 100 руб. Что такое площадка? По сути, это иностранное юрлицо, которое будут обязывать выплачивать. Но закон не может относиться только к площадкам, он будет относиться ко всем иностранным юридическим лицам. Чтобы оказывать какие-либо услуги на территории Российской Федерации, они должны свои иностранные юрлица ставить на учет в РФ и получать ИНН. Но, как вы знаете, еще пять лет назад практически все зарубежные представительства из России ушли и юридические лица на территории России закрыли. Собственно, переводы и сотрудничество в рамках международного законодательства осуществляется, поэтому обязать их встать на учет будет крайне тяжело.

Это приведет к тому, что они в принципе перестанут закупать рекламу в России и как-либо взаимодействовать с блогерами в России.

Скорее произойдет это, нежели они вернутся сюда платить налоги»,— отмечает Петропольский.

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Законопроект о налоге власти планируют подготовить к середине года. Исполнителями проекта назначены Минфин, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба — там пока не ответили на запросы журналистов.

Иван Корякин