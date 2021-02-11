Соцсети «воспитывают» штрафами

Роскомнадзор собирается оштрафовать крупнейшие соцсети — они не удалили призывы к участию несовершеннолетних в митингах. Судя по всему, речь идет о роликах, снятых перед несогласованными акциями 23 и 31 января. Служба выявила около 2,5 тыс. видео с таким содержанием. Протоколы намерены составить как против иностранных соцсетей — Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и YouTube — так и против российских — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Роскомнадзор также намерен оштрафовать и мессенджер Telegram. Суммы варьируются от 800 тыс. до 4 млн руб.

Могут ли соцсети отказаться платить штраф? И что им грозит в таком случае? Партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко полагает, что может дойти и до блокировки, особенно иностранных площадок: «Если говорить о классических зарубежных социальных сетях, решение о том, платить ли штрафы и в какой степени участвовать и обжаловать соответствующие решения Роскомнадзора и российских судов, они принимают самостоятельно. Способов принуждения их к уплате нет. Такие решения вряд ли будут исполнены ирландскими или американскими государственными органами.

Сами по себе деньги не имеют большого значения, потому что даже те миллионы и десятки миллионов, которые сейчас фигурируют в постановлениях о штрафах, — это несущественные суммы ни для Роскомнадзора, ни для соответствующих компаний, которые оперируют существенно большими доходами от рекламы. Но это увеличение ставок в политическом противостоянии. Роскомнадзор имеет юридическую возможность заблокировать любую из соцсетей, как и любой из крупных сайтов, уже достаточно давно. Если они захотели бы и смогли бы, если бы за соцсетями не стояли десятки миллионов лояльных пользователей, юридически заблокировать их можно было и будет в любой момент в будущем в соответствии с действующим российским законодательством, которое в этом отношении предоставляет десятки других возможностей.

С юридической точки зрения, после лингвистической экспертизы должна быть выделена та составляющая публикации, в которой говорится о том, какое конкретно мероприятие, где и когда состоится, должно быть сформулировано приглашение, предложение, просьба принять в нем участие. Раз лингвисты спорят над этими формулировками месяцами, а иногда даже и годами, то понятно, что администрация соцсети, у которой появляются миллиарды публикаций ежедневно, а иногда и ежечасно, лишена какой бы то ни было возможности вручную модерировать и удалять такие сообщения».

Перед январскими акциями протеста некоторые соцсети пытались удалить контент, который мог бы показаться Роскомнадзору противоправным. Так, «ВКонтакте» блокировала страницы мероприятий, где призывали выходить на митинг. Видеоролики со схожей тематикой начал удалять и TikTok. И давление на соцсети будет только усиливаться, считает завкафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский. Причем далеко не всегда претензии Роскомнадзора уже сейчас можно назвать справедливыми. «Я не представляю себе, каким образом, не имея доступа к внутренней статистике и не зная каждого конкретного пользователя, можно, например, утверждать, что та или иная реклама просматривалась несовершеннолетними.

В данном случае, мне кажется, обвинение предшествует следствию. Очевидно, что в России происходит наращивание давления на социальные сети, что связано с не очень удачным управлением политическим процессом, который не удается контролировать без какой-то фильтрации информационного пространства.

И к этому давлению можно отнести и требование открыть офисы в Российской Федерации. В целом это, конечно, в русле времени. То же самое, по-моему, требуют и в Турции, и в других странах, в том числе в Америке. В этом смысле можно говорить о том, что в нашей стране для давления используются оригинальные модели. Что касается блокировок, такая попытка уже была с Telegram, и, насколько мне известно, она не увенчалась успехом. Я считаю, что в данном случае это лишь разговоры, и смысл их в том, чтобы оказывать давление. С другой стороны, никто не мешает ухудшить качество сети для каких-то типов данных, как в Китае, в результате чего придется пользоваться VPN. Я считаю, что это проблема политической школы управления, которая полагается на пропаганду и цензуру вместо того, чтобы выстраивать консенсус»,— говорит Засурский.

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Ответственность за призывы в соцсетях к участию в несанкционированных акциях уже предложили серьезно ужесточить. В Совете федерации на фоне январских протестов говорили об изменении законодательства так, чтобы за размещение некорректного контента площадки можно было и вовсе блокировать.

Глеб Силко