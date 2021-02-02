Пользователи пренебрегли новыми правилами

Власти заставили соцсети отвечать за нецензурную брань пользователей. Закон, по которому онлайн-площадки должны самостоятельно и искать и блокировать некоторые публикации, вступил в силу 1 февраля. Помимо мата речь идет о призывах к массовым беспорядкам и экстремизму или участию в несогласованных акциях. За неисполнение правил для соцсетей предусмотрен штраф от 800 тыс. до 4 млн руб. А самих авторов постов штрафовать не будут. Владислав Викторов обсудил строгую модерацию контента в соцсетях с блогерами-миллионниками.

1 февраля в соцсетях стало неофициальном днем мата. Накануне в российском Twitter публикации с этим тегом оказались на первом месте в списке актуальных тем. В то время как соцсети должны были начать блокировать посты, где есть нецензурная брань, пользователи в самых разных формах высказывали, мягко говоря, пренебрежение к новым правилам. К слову, утром 2 февраля эти публикации были по-прежнему доступны. Что, впрочем, неудивительно, отмечает создатель YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов. Ведь модерировать такое количество публикаций вручную не так просто.

«Как показал опыт того же Facebook, мониторить такого рода информацию людям в долгосрочной перспективе тяжело, поэтому это в принципе не может работать так, как это описано.

В любом случае русский народ достаточно изобретательный, я думаю, что найдут, как это обойти.

Почему государство в очередной раз регулирует какую-то совершенно не ту область нашей жизни — вопрос открытый. Мне почему-то кажется, что мат здесь, что называется, для галочки. Скорее, удаление всевозможных призывов и прочей неугодной, скажем так, информации, наверное, интереснее для государственных органов»,— считает Валентин Петухов.

И так кажется всем собеседникам “Ъ FM”. Формально до сих пор соцсети должны были удалять любые призывы к несанкционированным митингам или любой другой запрещенный контент исключительно по требованию Роскомнадзора, если только информация в принципе не нарушала внутренние правила сообщества. Теперь всю ответственность полностью переложили на площадки, а если они за сутки не заблокируют подобные публикации, придется платить штраф до 4 млн руб. Вот, например, сервис TikTok 1 февраля уже заблокировал 11 аккаунтов, которые призывали выйти на несанкционированные акции. И, по мнению переводчика и блогера Дмитрия Пучкова, более известного как Goblin, все соцсети обязаны нести ответственность за публикуемый контент: «Из какого-то дурацкого развлечения наш интернет повзрослел, превратился в полноценное СМИ, а дальше за призывы к свержению правительства, например, к государственному перевороту, это все должно пресекаться.

И пресекать это, естественно, должно не государство, а владелец этого самого СМИ, человек должен думать, что он пишет.

А, во-вторых, раз вы этому человеку предоставляете площадку, будьте любезны отвечать за то, как он там себя ведет».

“Ъ FM” обращался за комментарием к представителям «ВКонтакте» и Mail.ru Group, которой принадлежит площадка «Одноклассники». Но там не пояснили, как будет проводиться модерация контента. Хотя технически это возможно сделать за счет специальных фильтров в группах и автоматического поиска по ключевым словам, говорят собеседники “Ъ FM”. Однако поправки предусматривают для соцсетей возможность обращения в Роскомнадзор в случае спорных ситуаций. Так и следует действовать всем, отмечает блогер Руслан Усачев: «Я бы на месте социальных сетей любую жалобу, которая приходит на контент, отправлял сразу в Роскомнадзор с пометкой "Мы сами не можем разобраться". И также все миллионы матерных комментариев, подозрения в призывах куда-то — все сразу отправлять обратно в Роскомнадзор, пускай они сами разбираются. Показательно удалить комментарии пару человек, но это будет бесполезная война. Мат вряд ли таким образом можно победить. Дело тут не в том, что кто-то хочет избавиться от мата резко, а, скорее, о каких-то точечных цензурных вещах».

Впрочем, и авторы поправок, когда их презентовали, говорили, будто и сами не очень-то верят, что новые правила будут работать. Депутат Госдумы Сергей Боярский прямо сказал, что понимает невозможность блокировки всей ненормативной лексики в соцсетях. И этим документом парламентарии лишь призывают модерировать контент. А дальше все будет на совести самих площадок.