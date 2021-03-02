Сталь хоть выброси

Российские металлурги просят правительство решить проблему отсутствия утвержденных методик расчета выбросов для промышленных предприятий. Минприроды уже аннулировало действие старых методик, но не одобрило замену. Без методик компании не могут получить экологические разрешения, необходимые для создания новых и модернизации старых производств. По мнению отраслевого лобби «Русская сталь», под угрозой срыва находятся проекты на 70 млрд руб. В Минприроды заверяют, что уже готовят поправки, которые позволят использовать старые методики.

«Русская сталь», объединяющая интересы крупнейших металлургических компаний, пожаловалась в правительство на ситуацию с методиками расчета выбросов для промышленных объектов. Как следует из письма в адрес вице-премьера Юрия Борисова от 25 января, из-за отсутствия утвержденных методик предприятия не могут получить комплексные экологические разрешения на новые проекты и сформировать экологическую отчетность. В результате могут быть отменены или перенесены инвестиционные проекты в металлургии на 70 млрд руб., говорится в письме. В «Русской стали» подтвердили “Ъ” его отправку.

Для реализации крупных инвестиционных проектов нужно получить комплексное экологическое разрешение, а заявка на его получение должна содержать расчеты технологических нормативов и нормативов допустимых выбросов и сбросов, напоминает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Эти расчеты производятся на основании утверждаемых Минприроды методик, без них заявка будет неполной и может быть отклонена. Проблема может затронуть и действующие предприятия, которые не нуждаются в модернизации,— к ним могут быть применены максимальные коэффициенты платежей за выбросы, добавляет юрист.

Российские промышленные компании получают разрешения на выбросы на основе методик, которые разрабатывались с 1985 по 2016 год. Методики включались в перечень, который утверждает «НИИ Атмосфера». С 2016 года формирование и ведение перечня возложено на Минприроды, а методики должны включаться в перечень на основании сведений Ростехнадзора и Росприроднадзора. Росприроднадзор представил в Минприроды перечень из 163 методик, из которых Минприроды в декабре 2020 года приняло только 20. «Этим действием министерство аннулировало сложившуюся многолетнюю практику и создало правовой вакуум»,— говорится в письме «Русской стали». В нем подчеркивается, что в утвержденном перечне только две методики «хоть как-то» относятся к горнорудной и металлургической промышленности. Как писал “Ъ” 18 декабря 2020 года, в Минприроды считают, что большинство методик требуют актуализации, поскольку были разработаны до 2000 года.

Минэкономики в январе в качестве временной меры разработало поправки, которые разрешают до 1 июля использовать методики, не входящие в перечень Минприроды. Однако это не распространяется на 12 крупных промышленных центров: Череповец, Красноярск, Норильск, Липецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Читу, Челябинск, Братск, Омск, Новокузнецк и Медногорск. Эти города фигурируют в президентском указе от мая 2018 года, который предусматривает снижение выбросов в них. В письме «Русская сталь» предлагает Юрию Борисову не делать исключений для этих городов. Вице-премьер поручил Минпромторгу, Минприроды и Минэкономики представить свои позиции по этому вопросу к 1 марта.

В Минприроды заявили “Ъ”, что готовят изменения в свой соответствующий приказ (№341 от 31 июля 2018 года), которые позволят по упрощенному порядку вносить в перечень ранее разработанные и используемые сейчас методики расчета выбросов. Проект приказа сейчас проходит общественное обсуждение. В «Русской стали» сообщили “Ъ”, что направили Минприроды список используемых методик и их включение в перечень «снимет все проблемы». В Минэкономики отказались от комментариев, в аппарате Юрия Борисова “Ъ” не ответили.

По словам Максима Худалова из АКРА, в тех 12 городах, для которых Минэкономики предлагает сделать исключение, расположены предприятия, которые попали в федеральный проект «Чистый воздух». Многие из этих компаний уже активно внедряют экологичные технические решения, но отсутствие согласованных методик не дает им возможность полноценно реализовывать проекты, говорит эксперт. По его мнению, уместным было бы отменить исключение для городов проекта «Чистый воздух» до утверждения требуемых методик.

Евгений Зайнуллин