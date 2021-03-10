Применение вакцины «Спутник V» одобрено в Марокко и Кении

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Марокко и Кении. В общей сложности российский препарат одобрили уже 48 стран.

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V " в Республике Кения... РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Королевстве Марокко»,— говорится в двух сообщениях на сайте фонда. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире, уступая только британско-шведской AstraZeneca.

Применение «Спутника V» одобрено также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане, Египте, Гондурасе, Гватемале, Молдове, Словакии, Анголе, Джибути, Республике Конго, Шри-Ланке, Лаосе, Ираке и Северной Македонии.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились 117,6 млн человек. Вылечились 66,6 млн пациентов с COVID-19, умерли — 2,6 млн.

Накануне РФПИ и итало-швейцарская фармацевтическая компания Adienne Pharma Вiotech подписали соглашение о производстве «Спутника V» на территории Италии. Производство планируется начать в июле и до конца 2021 года произвести 10 млн доз «Спутника V».

Подробнее о производстве в Италии — в материале “Ъ” «"Спутник" летит в Италию».