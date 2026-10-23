Комбрига не отпустили на СВО
Арестован командир железнодорожной бригады
Как стало известно “Ъ”, по обвинению в преступлениях коррупционной направленности арестован командир 37-й отдельной железнодорожной бригады Вадим Луканов. Полковнику, под командованием которого бригада активно участвовала в СВО и была отмечена президентом Владимиром Путиным орденом Жукова, инкриминируется взяточничество и превышение должностных полномочий. Отрицая вину, офицер просит вернуть его на спецоперацию.
Полковника Луканова арестовал Ростовский гарнизонный военный суд, рассмотрев ходатайство военного следственного управления СКР по Южному военному округу. Офицеру вначале вменили в вину совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ, а позже он стал еще и подозреваемым в получении взятки в крупном размере. Обжалуя арест, а затем и его продление, защита как раз указывала на то, что обвинение во взятке не предъявлено, а заслуженный офицер находится в СИЗО из-за тяжести преступлений, в которых его подозревают.
Защита предлагала освободить фигуранта под надзор командования Южного военного округа. Она указывала, что в период ведения боевых действий его опыт (служит с начала 1990-х годов) весьма пригодился бы военным. Отмечалось также, что сам фигурант является ветераном боевых действий, он участвовал в контеррористической операции на Северном Кавказе и в СВО. Он награжден многочисленными государственными и ведомственными наградами. По словам защиты, «особой гордостью для него стало награждение 37-й бригады за мужество и героизм, проявленные во время СВО, орденом Жукова».
Меру пресечения полковнику Южный окружный суд не изменил. Теперь его защита обжалует в гарнизонном суде сам порядок уголовного преследования ветерана и законность следственных действий.
Часть, которой командовал полковник, создали 55 лет назад. Она принимала участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали, восстанавливала пути сообщения на Северном Кавказе и в Донбассе. Из примерно 2 тыс. солдат и офицеров, которые служат в бригаде, больше половины отмечены госнаградами.