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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
ПроисшествияКоррупция

Комбрига не отпустили на СВО

Арестован командир железнодорожной бригады
Как стало известно “Ъ”, по обвинению в преступлениях коррупционной направленности арестован командир 37-й отдельной железнодорожной бригады Вадим Луканов. Полковнику, под командованием которого бригада активно участвовала в СВО и была отмечена президентом Владимиром Путиным орденом Жукова, инкриминируется взяточничество и превышение должностных полномочий. Отрицая вину, офицер просит вернуть его на спецоперацию.

Андрей Архипов / Коммерсантъ

Полковника Луканова арестовал Ростовский гарнизонный военный суд, рассмотрев ходатайство военного следственного управления СКР по Южному военному округу. Офицеру вначале вменили в вину совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ, а позже он стал еще и подозреваемым в получении взятки в крупном размере. Обжалуя арест, а затем и его продление, защита как раз указывала на то, что обвинение во взятке не предъявлено, а заслуженный офицер находится в СИЗО из-за тяжести преступлений, в которых его подозревают.
Защита предлагала освободить фигуранта под надзор командования Южного военного округа. Она указывала, что в период ведения боевых действий его опыт (служит с начала 1990-х годов) весьма пригодился бы военным. Отмечалось также, что сам фигурант является ветераном боевых действий, он участвовал в контеррористической операции на Северном Кавказе и в СВО. Он награжден многочисленными государственными и ведомственными наградами. По словам защиты, «особой гордостью для него стало награждение 37-й бригады за мужество и героизм, проявленные во время СВО, орденом Жукова».
Меру пресечения полковнику Южный окружный суд не изменил. Теперь его защита обжалует в гарнизонном суде сам порядок уголовного преследования ветерана и законность следственных действий.
Часть, которой командовал полковник, создали 55 лет назад. Она принимала участие в строительстве Байкало-Амурской магистрали, восстанавливала пути сообщения на Северном Кавказе и в Донбассе. Из примерно 2 тыс. солдат и офицеров, которые служат в бригаде, больше половины отмечены госнаградами.
Коррупция

Авторы

  • Николай Сергеев
    старший корреспондент