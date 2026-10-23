Комбрига не отпустили на СВО

Полковника Луканова арестовал Ростовский гарнизонный военный суд, рассмотрев ходатайство военного следственного управления СКР по Южному военному округу. Офицеру вначале вменили в вину совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ, а позже он стал еще и подозреваемым в получении взятки в крупном размере. Обжалуя арест, а затем и его продление, защита как раз указывала на то, что обвинение во взятке не предъявлено, а заслуженный офицер находится в СИЗО из-за тяжести преступлений, в которых его подозревают.