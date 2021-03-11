Быстрогольный норвежец

Чем бы ни завершился нынешний розыгрыш Лиги чемпионов, один герой у него после стартового раунда play-off уже есть. Норвежский вундеркинд Эрлинг Холанн двумя дублями в ворота «Севильи» вывел в четвертьфинал дортмундскую «Боруссию», которая проводит очень посредственный сезон. Впрочем, после его окончания она вряд ли удержит Холанна, быстрее всех в истории добравшегося до отметки в 20 голов, забитых в главном еврокубке: на него слишком много богатых претендентов среди континентальных грандов.

Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов дортмундской «Боруссии» — странный, противоречащий логике результат со всех точек зрения. Проблемных, оказавшихся в похожем на кризисное состояние известных клубов сейчас немало, но кризис немецкой команды — штука совсем уж очевидная. Весь сезон ее жутко трясет. «Боруссия» очень неровно играет в чемпионате Германии и давно потеряла надежду хотя бы обозначить, как это бывало раньше, борьбу с «Баварией». На самом деле ей, находящейся на шестом месте, не так-то просто будет проникнуть и в топ-четверку.

О сложностях «Боруссии», о том, какое впечатление ее форма производит на клубный менеджмент, неплохо рассказывает такой факт: по ходу сезона она уже фактически дважды поменяла главного тренера.

В декабре на пост, который занимал уволенный Люсьен Фавр, был «поднят» ассистент Эдин Терзич, а чуть позже руководство дортмундцев объявило, что и Терзич, при котором стабильности в игре не добавилось, после окончания чемпионата уступит его Марко Розе из «Боруссии» мёнхенгладбахской.

На самом деле и противостояние с «Севильей» не выпало из общего тренда. Наставник испанской команды Юлен Лопетеги нисколько не преувеличивал, когда приравнивал его итог к аномалии: в трех таймах из четырех явное преимущество было у тех, кого выбили из Лиги чемпионов. В первом матче «Боруссия», будучи ничуть не лучше, одержала гостевую победу — 3:2, в ответном сыграла вничью — 2:2. Протокол требует вроде бы трактовать исход скорее как удачный для «Севильи»: отыгралась во втором тайме с 0:2, второй гол состоялся на излете компенсированного времени. Но в реальности такая интерпретация была бы грубой ошибкой.

В этой встрече «Боруссия» нисколько не поднялась над своим актуальным уровнем, а ее характер довольно точно отражают статистические показатели. В основных из них превосходство «Севильи» было гигантским: по владению мячом — 69% на 31%, по числу ударов — 19 на 9.

Впрочем, мучиться, придумывая версии, за счет чего «Боруссия» сдюжила в этом не сулившем ей ничего хорошего столкновении, никому из его освещавших и анализировавших не пришлось. Версия была под рукой, и у нее имелось конкретное имя — Эрлинг Холанн. Это его два гола угробили «Севилью» в первом матче, и это он забил оба мяча ей в ответном. Второй — при удивительных обстоятельствах: взятие ворот Холанном с игры было отменено, зато потом VAR сначала тут же назначила пенальти в пользу «Боруссии», затем позволила нападающему перебить его, исправляя промах… Но нюансы не так уж важны.

Суть в том, что Холанн, как ни крути, был тем звеном, что компенсировало все дортмундские слабости и сделало разницу.

То, что в его случае речь идет о настоящем футбольном вундеркинде, все, конечно, понимали еще год назад, когда норвежский форвард классно дебютировал в «Боруссии», перейдя в нее из австрийского «Зальцбурга». А сезон текущий превратил его, кажется, уже в полноценное футбольное явление.

После ответного матча с «Севильей» ни один заметный медиаресурс не обошелся без длинной подборки цифр, иллюстрирующих феноменальные бомбардирские достижения Холанна. Он — первый, кто стрельнул в матчах самого престижного клубного турнира четырьмя дублями подряд (на групповом этапе от норвежца пострадал «Брюгге»), а тот реализованный со второй попытки пенальти был 20-м голом форварда в Лиге чемпионов — в 20 лет и в 14-м матче. Так рано и так быстро до этой отметки не удавалось добраться еще никому — даже Криштиану Роналду с Лионелем Месси, тоже «стрельнувшим» в тинейджерском возрасте. По скорости продвижения к рубежу до сих пор лидировал англичанин Гарри Кейн, но его темп на фоне темпа Холанна выглядит черепашьим — 24 встречи. У Месси и Роналду он был еще ниже — 40 и 56 игр.

При этом в немецком первенстве Эрлинг Холанн ничуть не менее продуктивен, чем в Лиге чемпионов. В общей сложности в его активе уже 32 мяча в сезоне, в котором он сыграл за клуб 34 матча. А отзывы о его игре от тех, кто знает в ней толк, не отличаются особенным разнообразием.

В этом смысле не выбиваются из общего ряда, например, слова бывших футболистов сборной Англии, комментировавших события в матче «Боруссии» с «Севильей» для BT Sport. «Ничего подобного я в жизни не видел. И я не знаю, как его можно остановить: он проходит сквозь оппонентов, будто их не существует»,— говорил про Холанна Питер Крауч. «Этот парень — машина. Он сделает лучше любую команду»,— добавлял Оуэн Харгривз и предсказывал, что владельцы некоторых клубов, мечтающие о Холанне, «уже достают чековые книжки».

Сомнений в том, что в следующем сезоне он действительно будет совершать подвиги в другом клубе, более благополучном, чем испытывающая помимо чисто спортивных проблем, как полагают немецкие источники, еще и финансовые «Боруссия», действительно мало. Накануне ее домашнего матча с «Севильей» As, допустим, опубликовал материал, в котором утверждал, что покупка Эрлинга Холанна является «абсолютным приоритетом» для «Реала» в рамках ближайшего, то есть летнего, трансферного окна. Мадридцы, по данным издания, согласны заплатить за норвежца €150 млн. Сумма по меркам сегодняшнего просевшего из-за пандемии коронавируса рынка невероятная, но оценка стоимости нападающего Transfermarkt не намного ниже — €110 млн.

А еще гарантий того, что Холанн окажется именно в «Реале», все-таки, видимо, нет.

Очередь из охотников за ним наверняка чрезвычайно длинная. Ведь до этого различные ресурсы уверенно информировали об интересе к норвежцу, который проявляют почти все богатые клубы Английской премьер-лиги — «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Ливерпуль». А его дубли в матчах с «Севильей» ставки наверняка только повысили.

Алексей Доспехов