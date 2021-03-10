Португолия в Турине

Первый же вечер ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов ознаменовался крупной неожиданностью. Чемпион Португалии «Порту», играя в Турине с «Ювентусом», провел в меньшинстве больше половины игрового времени, уступил со счетом 2:3, но за счет гола, забитого на выезде, все-таки пробился в четвертьфинал. В другом противостоянии, дортмундской «Боруссии» и «Севильи», по итогам двух матчей, как и ожидалось, сильнее оказался немецкий клуб.

В паре «Ювентус»—«Порту» фаворитом, разумеется, был итальянский гранд. И очевидность этого утверждения не слишком сильно поколебала даже победа действующего португальского чемпиона в первом, домашнем для него матче. Другое дело, что после выездного поражения со счетом 1:2 «Ювентусу» требовалось держать свои ворота на замке, а он позволял сопернику на поле слишком много. Почти на каждую опасную атаку хозяев «Порту» отвечал своим острым выпадом. Например, уже в самом начале матча в центре внимания дважды подряд оказался Мехди Тареми, который головой послал мяч в крестовину.

А на 19-й минуте за нарушение на иранском нападающем был назначен пенальти. Пытаясь выйти на ударную позицию, Тареми грамотно выставил спину, а турецкий защитник «Ювентуса» Мерих Демирал неаккуратно пошел на явный контакт. Одиннадцатиметровый в исполнении Сержиу Оливейры выглядел неберущимся даже такого искусного голкипера, как Войцех Щенсный. Концовку первого тайма «Ювентус» провел активно, но ни Хуан Куадрадо, ни Альваро Мората сравнять счет не смогли.

Это произошло уже после перерыва, когда Криштиану Роналду, подрабатывая в штрафной мяч самому себе, случайно, но очень удачно скинул его Федерико Кьезе — автору единственного гола «Ювентуса» в первом матче. И тот точно пробил в дальнюю девятку. Дальше градус борьбы повышался буквально с каждым игровым эпизодом. Сначала две желтые карточки за полторы минуты заработал Тареми, который получил одно предупреждение за грубый фол на Кьезе, а другое — за явную откидку мяча сильным ударом после свистка. Затем в центре внимания оказался все тот же Кьеза, обыгравший аргентинского вратаря «Порту» Аугустина Марчесина, но не успевший поразить пустые ворота из-за противодействия Пепе. Оставшимся в меньшинстве гостям все труднее было сдерживать поймавший кураж «Ювентус», и вскоре Кьеза уже не оплошал. Он использовал идеальный навес, которым с правого фланга нашел его голову колумбиец Хуан Куадрадо.

А вот главная звезда «Ювентуса» Криштиану Роналду свой похожий шанс упустил. Да и Кьеза не доработал до хет-трика. Уже в компенсированное время Куадрадо с левой ноги зарядил в перекладину. В итоге был назначен овертайм, по ходу которого первым мог отличиться мощный малийский форвард «Порту» Мусса Марега.

Потом не забил Альваро Мората, попавший прямо в выручившего «Порту» Марчесина. А на 115-й минуте Сержиу Оливейра, далеко разбежавшись, по полной программе вложился в удар со штрафного, и мяч, проскользнув под ногами подпрыгнувших в хлипкой стенке Криштиану Роналду и Адриана Рабьо, воткнулся точнехонько в нижний угол, куда не успел Щенсный. Практически сразу Рабьо после розыгрыша углового снова вывел «Ювентус» вперед, но с учетом второго гола «Порту», забитого в гостях, туринцам этого было мало.

Заключительный отрезок этого ярчайшего матча Криштиану Роналду сотоварищи провели в чужой штрафной, однако их соперники, которые больше половины из 120 минут игрового времени играли вдесятером, героически выстояли. И уступив — 2:3, все-таки продрались в четвертьфинал, где все ждали «Ювентус». Такой исход, конечно, можно считать сенсацией.

В другом противостоянии, дортмундской «Боруссии» и «Севильи», до сюрпризов дело не дошло. Добившись в гостях победы со счетом 3:2, немецкий клуб и дома благодаря дублю Эрлинга Холлана добился нужного для себя результата — 2:2. Второй гол «Севилья» забила уже в компенсированное время, поэтому здесь особой интриги не было.

Евгений Федяков