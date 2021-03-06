Глава Twitter продает на аукционе первый твит

Глава Twitter Джек Дорси выставил на аукцион свой первый твит, который также был первой сделанной в соцсети записью. Максимальная предложенная за твит цена уже достигла $1,5 млн, заплатить столько готов гендиректор компании Bridge Oracle Хакан Эстави.

Речь идет о твите от 21 марта 2006 года, когда Джек Дорси написал: «just setting up my twttr» («просто настраиваю свой твиттер»). Запись была выставлена на онлайн-аукционе Valuables еще в декабре 2020-го, пишет портал Businesstoday. Внимание к аукциону резко возросло 5 марта после того, как Джек Дорси опубликовал ссылку на него в своем Twitter. По данным Screenrant, срок проведения аукциона не ограничен.

В правилах Valuables уточняется, что победитель аукциона получит «уникальный цифровой сертификат на твит, подписанный его автором». В нем будут содержаться метаданные твита: когда он был опубликован, его содержание и цифровая подпись криптокошелька его автора. Сам сертификат представляет собой так называемый невзаимозаменяемый токен (NFT). В таких токенах часто конвертируются произведения цифрового искусства, их покупатели получают права собственности на объекты, существующие только в цифровом пространстве. Как объясняет The Verge, победитель аукциона, по сути, «получит автограф» Джека Дорси в цифровом формате. Право удаления твита все равно остается за его автором и самим Twitter.