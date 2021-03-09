Госдеп: США сфокусированы на предотвращении завершения «Северного потока-2»

Госдепартамент США не стал комментировать обращение республиканцев, которые направили госсекретарю обращение с требованием объяснить отсутствие новых санкций против «Северного потока-2». Однако официальный представитель Госдепа Нед Прайс заверил, что Вашингтон по-прежнему намерен предотвратить реализацию проекта.

«Мы в общем не комментируем общение с Капитолийским холмом. Мы можем сказать, что администрация сфокусирована, и наши усилия остаются прежними, на том, чтобы предотвратить завершение газопровода "Северный поток-2". Президент Байден считает это плохой сделкой»,— сказал господин Прайс на брифинге.

Накануне пять членов Палаты представителей от Республиканской партии направили госсекретарю Энтони Блинкену обращение по поводу санкций против «Северного потока-2». Они потребовали представить Конгрессу новые санкции.

Кроме того, ранее в марте группа из 40 сенаторов от Республиканской партии обратилась к президенту Джо Байдену с просьбой немедленно ввести санкции в отношении организаций, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2» и еще не подпавших под ограничения.

О строительстве газопровода — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" хотят достроить осенью».