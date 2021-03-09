Республиканцы выразили госсекретарю США обеспокоенность из-за «Северного потока-2»

Пять республиканцев из Палаты представителей Конгресса США направили госсекретарю Энтони Блинкену обращение по поводу санкций против «Северного потока-2». Они выразили обеспокоенность, что «решительные заявления администрации в отношении трубопровода не сопровождаются столь же решительными действиями» и потребовали представить Конгрессу новые санкции.

«Мы пишем вам, чтобы выразить глубокую обеспокоенность вопросом выполнения планов администрации Байдена по санкциям в отношении "Северного потока-2", подразумеваемых в рамках закона об энергобезопасности Европы»,— говорится в обращении республиканцев. Они выразили опасение, что отсутствие санкций связано с тайной сделкой с Германией. «Любая сделка, которая не помешает строительству "Северного потока-2", ошибочна»,— добавили республиканцы.

4 марта группа из 40 сенаторов от Республиканской партии США обратилась к президенту Джо Байдену с просьбой немедленно ввести санкции в отношении организаций, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2» и еще не подпавших под ограничения. Сенаторы раскритиковали господина Байдена за то, что его администрация не расширяет санкции в соответствии с публичной информацией.

О строительстве газопровода — в материале “Ъ” «"Северный поток-2" хотят достроить осенью».