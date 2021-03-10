Электроны начнут добывать из-под земли

МЧС разрешит размещать оборудование для зарядки электромобилей в подземных паркингах. Таким образом, будет снят запрет, установленный в 2013 году, и регламентирован процесс установки зарядных устройств. «Электромобили пользуются спросом у населения, их эксплуатация требует обеспечения вопросов безопасности»,— объяснили “Ъ” в МЧС.

МЧС разработало проект нового СП (свод правил) с требованиями к пожарной безопасности на автостоянках, рассказали “Ъ” в ведомстве. Документ установит в том числе «требования к зарядке электромобилей, а также положения по противопожарной защите при хранении электромобилей».

Использование «зарядных и пусковых электроприборов и устройств автономного и стационарного исполнения в помещениях подземных автостоянок» запрещено СП 2013 года. Инспектор МЧС может вынести предписание владельцу паркинга демонтировать оборудование и, если этого не сделано, наложить санкции (ст. 20.4 КоАП; штраф до 1 млн руб., если из-за нарушения произошел пожар). Житель Балашихи недавно решил установить зарядное устройство для своей Tesla в подземном паркинге дома. Управляющая компания попросила согласовать с МЧС, но ведомство выдало отказ, ссылаясь на СП.

Запрет исключат из нового свода правила, заявили “Ъ” в МЧС: «Электромобили пользуются спросом у населения, их эксплуатация требует обеспечения вопросов безопасности». Новый СП уже подготовлен к утверждению, запрет снимут в 2022 году.

По данным ГИБДД, в России зарегистрировано 39,3 тыс. (3 тыс. в Москве) легковых автомобилей с электродвигателями, из них 31,8 тыс. (2,6 тыс. в Москве) — гибриды. По оценкам агентства «Автостат», российский парк электромобилей превышает 10 тыс. штук.

На многих паркингах московских ТЦ, БЦ и ЖК сегодня уже размещены трехфазные 380-вольтовые розетки общего назначения, куда могут подключиться электромобили, пояснил “Ъ” вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Это не специальные высокомощные зарядки для данного вида автомобилей, согласований никто не получает, поясняет он. В приложении PlugShare (агрегатор информации для владельцев электрокаров) размещены фото таких розеток в ТЦ «Метрополис», «Щука», «Хорошо», «Кунцево-Плаза» и других.

Запрет на зарядки на подземных стоянках был установлен в те времена, когда зарядки были в диковинку, считает глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. «Сейчас уже используют аккумуляторы новых поколений,— говорит он.— Многие развитые страны соревнуются в сроках запрета продажи новых машин на обычном топливе, крупные автопроизводители дерутся за растущий рынок электрокаров. У нас МЧС запрещает делать то, что является нормой для других стран».

«Введение новых нормативов обяжет застройщиков, собственников парковок и общественных зданий создавать условия для эксплуатации электромобилей, проникновение которых на рынок РФ замедляется недостаточным количеством зарядных станций,— считают в пресс-службе НТИ "Автонет".— Главное, чтобы устанавливаемые требования не были необоснованными, избыточными, что может дать обратный эффект — вместо увеличения количества зарядных станций их станет, наоборот, меньше».

В пресс-службе ТЦ «Авиапарк» “Ъ” заявили, что «хотели бы подключиться к городской сети зарядок, как только будет возможно». В пресс-службе «Корпорации А.Н.Д.» говорят, что в подземных парковках БЦ «Амальтея» и «Стратос» зарядки для электромобилей предусмотрены, но еще не установлены. «Интерес населения к электромобилям растет благодаря льготам и возможностям, которыми обладает владелец электрокара,— говорят в компании.— Разумно предусмотреть средства зарядки автомобилей в знаковых объектах столицы, но важно это делать безопасно». В пресс-службе Ingka centres (управляет ТЦ «Мега» в России) “Ъ” заявили, что не комментируют законодательные инициативы, отметив, что сегодня в ТЦ «Мега» уже установлено 57 зарядных станций для электромобилей.

Иван Буранов