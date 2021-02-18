Путешественники нацелились на май

Туры на майские праздники резко подорожали. Как отмечает “Ъ”, отдых на Мальдивах или в Арабских Эмиратах стоит в 1,5 раза больше, чем в докоронавирусном 2019 году. Скачок цен произошел и на российских курортах. Спрос на отдых высокий, и это считают позитивным сигналом восстановления туриндустрии. Однако количество направлений сильно ограничено. Куда можно уехать на майские праздники? И во сколько это обойдется? Расскажет Владислав Викторов.

Лидером продаж в отсутствие Таиланда и Вьетнама стала Турция, на втором месте Арабские Эмираты, третья по популярности Танзания. Кроме того, по словам туроператоров, россияне активно интересуются Египтом, даже несмотря на то, что прямых рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх по-прежнему нет. Зато количество прямых рейсов из Москвы в Каир увеличилось с начала февраля. Видимо, туристов не пугает, что до курортов Красного моря придется добираться пять часов на автобусе.

Желающих отдохнуть за рубежом на майские праздники сейчас примерно столько же, сколько было в 2019 году, отмечает гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По его словам, путешественников не останавливают даже высокие цены: «цены не радуют. Турция, которая стоила на майские праздники 2019 года 50 тыс. руб., сейчас стоит 80 тыс. Я называю сейчас стартовые цены. Поездка на 10 дней в Занзибар, так как все-таки перелет не маленький, более девяти часов из той же Москвы, обойдется где-то в 180-200 тыс. руб., отель более или менее приемлемый, четыре звезды и all inclusive».

Цены выросли и на отдых в России. Если в 2019-м средняя стоимость ночи в сочинском отеле доходила до 8 тыс. руб., то в этом году обойдется минимум в 15 тыс. Похожие ценники и в Ялте. Дешевые места остались разве что в Геленджике или Анапе, но там придется пожертвовать комфортом и остановиться в двух или трехзвездочном отеле. В отличие от туров билеты на рейсы как за рубеж, так и по России сейчас дешевеют, рассказал “Ъ FM” пиар-директор сервиса Aviasales Янис Дзенис: «Три самых популярных рейса — из Москвы в Сочи, Калининград и Симферополь. Сравним это с ситуацией прошлого года. Тогда самыми популярными рейсами были из Москвы в Сочи, Симферополь и Рим. Путешествовать стало дешевле и по стране, и за границу, во всяком случае, в Турцию.

Если в прошлом году рейс из Москвы в Стамбул в среднем стоил 16 тыс. руб., то сейчас речь идет о 12 тыс.»

Впрочем, не все операторы фиксируют высокий спрос на майские туры. Некоторые россияне до сих пор ищут возможность отдохнуть на 23 февраля или 8 марта. Кроме Сочи и Турции в топе оказались поездки на Байкал, Алтай и в Минеральные воды. С покупкой тура на майские лучше не медлить, пока действуют программы раннего бронирования, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин: «Мы отмечаем рост цен, наверное, в пределах 10-12%. Но хорошая новость для туристов в том, что сейчас действует акция раннего бронирования у всех операторов по внутреннему туризму. И те скидки, которые мы даем, в принципе, компенсируют это удорожание. То есть, согласно нашей статистике, туристы приобретают туры примерно по прошлогодним ценам».

По данным компании Skift, российская туриндустрия показывает чуть ли не лучшую динамику восстановления среди крупнейших экономик мира. Но для туристов это, пожалуй, не самая приятная новость. Спрос большой, а вот возможностей для отдыха ощутимо меньше. Даже чартерное сообщение есть не на всех доступных направлениях, да и цены растут. Но надежда на то, что к маю что-то изменится, все-таки есть.

Елена Иванова, Анна Никитина