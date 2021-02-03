Пхукет подготовил план

Остров Пхукет намерен открыться для туристов 1 октября, для этого там планируют привить 70% местного населения. И возьмет это на себя не правительство, а бизнес, пишет Bloomberg. Предприниматели готовы сами закупить вакцину от коронавируса, не дожидаясь прививочной кампании от властей Таиланда. План получил название «Пхукет 1 октября».

Насколько он выполним? И как в России ждут открытия Таиланда? На эти вопросы ответил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: «В 2019 на Пхукете побывало 30 млн человек туристов, в этом году — не больше 300 тыс. Падение катастрофическое. В этой связи тайцы пытаются придумать, как резко возродить туризм. И если в последние годы мы слышали, что Таиланд отказывается от того же секс-туризма, то сейчас Министерство по туризму говорит, что секс-туризм поможет им быстрее возвратиться. Понятно, что 70% дохода от туризма Таиланд получает в зимние месяцы. А в эти зимние месяцы страна все потеряла. На лето Таиланд никогда не рассчитывает, а октябрь — это старт высокого сезона.

И пропустить второй сезон для Таиланда — это непозволительная роскошь.

В то же время для жителей Сибири и Дальнего Востока очень тяжело пропустить второй сезон в Таиланде, потому что если жители европейской части России отдыхают в тех же Эмиратах, и все мы ждем открытия Египта, летом добавляются Турция, Кипр, то для жителей, скажем, Приморского края или Хабаровского края крайне тяжело и неудобно попадать в Эмираты или на Кубу. Для них традиционно Вьетнам, Таиланд, Китай — это места массового отдыха».

Основной проблемой для иностранцев в Таиланде остается обязательный двухнедельный карантин. Однако тайские бизнесмены хотят изменить эту систему и пускать туристов с сертификатами о сделанной прививке от коронавируса.

Но сейчас подтвердить подлинность подобного сертификата будет сложно, поясняет советник гендиректора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. Впрочем, решить эту проблему реально.

«Да, мне кажется, что просто с позиции здравого смысла другого выхода в принципе нет, кроме как внедрять какие-то международные сертификаты прививок, может быть, со штрих-кодами, с какими-то степенями защиты, потому что наличие иммуноглобулинов может быть непонятно для сотрудника органа, который пропускает через границу, а сертификат прививки — это очень понятная вещь. Есть практика в африканских странах, в ряде ситуаций туда пускают, насколько я помню, для этого нужен сертификат о прививке от желтой лихорадки.

Но здесь мне кажется, что в связи с массовостью будет совершенно новая какая-то система придумана.

Желательно, чтобы она была централизованная, может быть, с помощью блокчейна защищенная, чтобы каждый сотрудник на разных таможнях мог проверить».

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Для россиян безвизовый режим с Таиландом вновь заработал в декабре. Сейчас въезд разрешен при наличии ПЦР-теста, страховки и соблюдения карантина.

Иван Корякин, Ульяна Миненкова