МИД РФ ждет от Анкары информации о заказчиках убийства посла Карлова

МИД России рассчитывает, что Турция представит исчерпывающие сведения о заказчиках убийства посла Карлова в 2016 году. Сегодня, 9 марта, Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям вынес приговор по этому делу.

«По-прежнему исходим из того, что значительную долю ответственности за это преступление несут определенные круги, которые накануне покушения на А. Г. Карлова искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ и социальных сетях вокруг действий России в Сирии,— говорится на сайте российского МИДа.— Рассчитываем на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов и оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах этого террористического акта».

Турецкий суд дал трем обвиняемым по делу об убийстве российского посла по два пожизненных срока, а двум — по одному. Еще шесть человек получили тюремные сроки от пяти до девяти лет. Пятерых фигурантов суд оправдал. Дела девяти обвиняемых, которые находятся в розыске, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.

Андрея Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был убит силами безопасности на месте. Господину Карлову присвоили звание Героя России посмертно.

Подробнее о приговоре читайте в публикации “Ъ” «Убийству посла России в Турции подобрали сроки».