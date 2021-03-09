Суд в Анкаре вынес приговор по делу об убийстве российского посла

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям, который рассматривал дело об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, вынес приговор. Трое обвиняемых получили по два пожизненных срока, а двое — по одному, передает агентство «Анадолу». Еще шесть человек получили тюремные сроки от 5 до 9 лет. Пятерых фигурантов суд оправдал. Дела девяти обвиняемых, которые находятся в розыске, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.

Перед оглашением приговора всем обвиняемым было предоставлено право на последнее слово, никто из них не признал свою вину.

Обвинения были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе оппозиционному исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену — он сейчас числится в розыске. В обвинительном заключении говорится, что покушение на дипломата было совершено организацией проповедника FETО, которую Анкара обвиняет в попытке переворота в июле 2016 года. Фигурантов обвиняли в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.

Убитый посол РФ в Турции Андрей Карлов Фото: Посольство РФ в Турции

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был убит силами безопасности на месте. Господину Карлову было присвоено звание Героя России посмертно.

Подробнее о приговоре читайте в публикации “Ъ” «Убийству посла России в Турции подобрали сроки».