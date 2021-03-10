Цены попали в TikTok

Самая горячая тема последних недель — рост цен на продукты — все дальше проникает в социальные сети. Не остался в стороне даже ориентированный на наиболее молодую аудиторию TikTok. В видео по тегу #ценынапродукты пользователи говорят об удорожании на 20% привычных мясных продуктов, майонеза, масла, сметаны и прочего. «Греча для мажоров?» — задается риторическим вопросом soplyofficial, указывая на пакет крупы за 135 руб. Часть аудитории активно винит в росте цен власти, другие — жадных производителей. Но всех объединяет общий негодующий тон.

Остроту вопроса подтверждают цифры социологов. Согласно последнему опросу «Левада-центра» (внесен Минюстом в реестр иноагентов), рост цен считают одной из главных проблем общества 58% россиян. Еще 40% выделяют бедность и снижение доходов населения, а 36% — рост безработицы. СМИ тоже в последние полгода, кажется, только и пишут о подорожании гречки, колбасы, курятины, яиц. И конца этим новостям пока не видно. Эксперты и участники рынка объясняют ситуацию девальвацией рубля и ростом издержек, напоминая, что продовольственная инфляция в 2019–2020 годах в России была на сравнительно низком уровне. Но массовый потребитель чаще всего просто видит ценники на полках, не читает “Ъ”, а в лучшем случае смотрит телевизор.

Вот тут, похоже, и возникает коммуникационный провал. Ведь после возмущенния президента Владимира Путина подорожанием сахара и подсолнечного масла, которое закончилось для производителей фиксацией цен, чиновники чуть ли не в ежедневном режиме занимаются вопросами стоимости продовольствия. Например, 9 марта правительство сообщило о распределении по профильным министерствам и ведомствам постоянного мониторинга стоимости основных товаров и услуг, что должно позволить вовремя прогнозировать риски изменения цен и принимать меры (см. стр. 2). Но на публике чиновники предпочитают делать вид, что ситуация «под контролем», или даже линейно отрицать неподходящие цифры.

Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя исследование NielsenIQ о том, что доходы россиян на фоне пандемии упали больше, чем в среднем по миру, что вынуждает их экономить на еде, просто заявил, что у Кремля «другие данные». Самым же экстремальным случаем можно считать пример депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Выборнова, который предложил ввести уголовную ответственность за распространение «ложных сведений» о росте цен на продукты питания. К инициативе настороженно отнеслись даже его коллеги по фракции, но неприятный прецедент уже создан. И если власти не начнут внятно объяснять потребителям ситуацию на рынке, на теме продолжат наживаться популисты, что вряд ли вызовет что-то, кроме очередной волны возмущения.