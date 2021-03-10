Рубль набрался нефти

Курс евро на российском рынке после полугодового перерыва опустился ниже 88 руб./€. Европейская валюта уверенно дешевеет в последние дни, в том числе на мировом рынке, на фоне слабой экономической и эпидемиологической ситуации в Европе. Рубль чувствует себя уверенно и против доллара США, чему способствуют высокие цены на нефть. В ближайшие недели курс евро может вернуться к 86 руб./€, а курс доллара — к 73 руб./$, если не появятся новые санкции, полагают эксперты.

Курс европейской валюты на Московской бирже 9 марта впервые с 2 сентября 2020 года опустился ниже 88 руб./€. Незадолго до окончания основной сессии он достигал 87,81 руб./€, что на 64 коп. ниже значений закрытия прошлой пятницы. По итогам основной сессии курс остановился возле 87,86 руб./€.

Уверенное снижение европейской валюты продолжается вторую неделю подряд, и за это время ее курс снизился более чем на 3 руб.

«Медвежья» игра против европейской валюты ведется и на мировом рынке. По данным агентства Reuters, во вторник стоимость евро опускалась до $1,1834, минимального значения с 24 ноября прошлого года. Даже с учетом отскока до $1,189 курс евро потерял за две недели более 2,3%. Возвращение курса к многомесячным минимумам связано с усилившимися позициями доллара.

«Рост базовых доходностей в США и инфляционных ожиданий является базой для сильного доллара, особенно после заявлений главы ФРС об отсутствии намерений таргетировать доходности длинных US Treasuries»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Добавляет привлекательности вложениям в доллар лучшая эпидемиологическая ситуация в США. По данным Bloomberg, на 8 марта в США было применено более 92 млн вакцин, в Европе — только 41,5 млн, больше половины из которых пришлось на Великобританию. «Американская экономика на фоне еврозоны выглядит явным лидером по темпам и сроку "выздоровления" вследствие активной вакцинации населения, падения уровня заболеваемости, а также восстановления экспорта и внутреннего спроса»,— поясняет старший экономист банка «ФК Открытие» Максим Петроневич.

Впрочем, рубль чувствует себя уверенно и по отношению к американской валюте. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара опускался до отметки 73,78 руб./$, а по итогам основной сессии остановился вблизи 73,93 руб./$, что почти на 30 коп. ниже закрытия пятницы.

За две недели американская валюта подешевела на 1 руб. Другие валюты развивающихся стран, по данным Bloomberg, снизились по отношению к доллару на 2–3,5%.

Рубль выглядит сильным во многом благодаря высоким ценам на нефть, которые частично нивелируют санкционные риски. По данным Reuters, 8 марта стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent впервые с начала января 2020 года поднималась выше уровне $70 за баррель, 9 марта цены стабилизировались чуть ниже уровня $68 за баррель, что более чем на 30% выше значений конца прошлого года.

«Высокие цены на нефть отчасти снимают давление на доходность ОФЗ, поскольку Минфин собирается умерить привлечение в текущем году, а это также поддерживает рубль»,— отмечает Владимир Евстифеев. Во вторник министр финансов Антон Силуанов заявил, что на частичное финансирование расходов в этом году будут направлены бюджетные остатки прошлого года «с одновременным сокращением объема заимствований».

В ближайшие месяцы ослабление европейской валюты продолжится, считают аналитики.

«Одним из ключевых драйверов укрепления рубля может стать приток средств нерезидентов на рынок ОФЗ на фоне высоких ставок и ожидаемого замедления годовой инфляции»,— отмечает Максим Петроневич. По его оценкам, если новые санкции сохранят персонифицированный характер и внешнеполитическая повестка улучшится, в течение марта курс евро может пробить уровень 86 руб./€, а курс доллара — 73 руб./$. Вместе с тем перспективы укрепления рубля, по мнению начальника аналитического управления банка «Санкт-Петербург» Андрея Кадулина, ограничиваются покупкой валюты по бюджетному правилу. В марте Минфин направил на эти цели почти 150 млрд руб. по сравнению с 46 млрд руб. в феврале.

Виталий Гайдаев