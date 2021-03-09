Инвестиции прошли мимо индексов

Восьмую неделю подряд международные инвесторы наращивают вложения в фонды развивающихся стран. По итогам двух месяцев в фонды emerging markets поступило больше $51 млрд, из них лишь $1,2 млрд — в российские акции. Впрочем, такой оптимизм нашел слабое отражение в фондовых индексах, которые после роста в конце 2020 года демонстрируют сдержанную динамику. Управляющие портфелями ожидают более комфортных условий для захода на рынок либо покупают акции на первичных размещениях, отмечают эксперты.

По оценкам “Ъ”, основанным на данных отчетов Bank of America (учитывают данные Emerging Portfolio Funds Research, EPFR), лишь в первую неделю года иностранные инвесторы сокращали вложения ($1,6 млрд) в фонды развивающихся рынков, а в последующие недели почти всегда вложения превышали рубеж $5 млрд. В итоге за восемь недель непрерывного притока суммарный объем инвестиций в фонды emerging markets превысил $51 млрд, причем только за последние две недели было инвестировано почти $17 млрд. «В рынке по-прежнему огромное количество ликвидности, и инвесторы находятся в поиске доходности»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин.

$51 миллиард вложили инвесторы в фонды emerging markets за последние восемь недель, но лишь $1,2 млрд — в российские акции

В то же время продолжающийся приток инвестиций оказал положительное, но ограниченное влияние на фондовые индексы развивающихся стран. Так, индекс MSCI EM поднялся с начала года на 4%, при этом к середине февраля рост составлял более 12%. Лучшую динамику продемонстрировали индексы развивающихся стран Европы, прибавившие с начала года 6–10%. В аутсайдерах оказались китайские — SSE Composite снизился с начала года на 1,5%. Бразильский IBovespa потерял 3,2%. За последние две недели индекс MSCI EM потерял более 6%, а китайский и бразильский — соответственно 7,4% и 2,7%.

Данные EPFR не всегда коррелируют с динамикой фондовых индексов, отмечают управляющие. Во-первых, приток в институциональные фонды может проявляться на рынке с определенной задержкой, тем более когда рынки, как сейчас, сильно перегреты. Несмотря на рецессию мировой экономики в 2020 году, многие мировые индексы смогли завершить год на максимальных уровнях. Во-вторых, средства могут идти на первичный рынок, где продолжается бум размещений, начавшийся еще в прошлом году. По словам директора по инвестициям «Сбер Управление активами» Рената Малина, данные EPFR не учитывают денежные потоки многих фондов (в частности, хедж-фондов). «На период пришелся рост волатильности на развитых рынках из-за инфляционных ожиданий и роста доходности американских госбумаг, инвесторы могли временно сократить позиции либо занять выжидательную позицию по отношению к более рисковым активам развивающихся рынков»,— отмечает господин Малин.

Схожая картина наблюдается и на российском рынке. Несмотря на приток средств в российские акции в размере $1,2 млрд за последние восемь недель, рублевый индекс Московской биржи поднялся только на 3,8% и второй месяц колеблется в узком диапазоне 3,3–3,5 тыс. пунктов. По мнению гендиректора «Спутник—управление капиталом» Александра Лосева, на Россию все это время давила геополитика и риски новых санкций, а также то обстоятельство, что усилиями ЦБ реальные рублевые ставки стали отрицательными, а рубль оказался одной из худших и слабозащищенных валют мира. Все это вылилось в отток капитала и долларизацию, что традиционно негативно сказывается на рынке. «На рынок давили большие объемы коротких позиций на фьючерсах RTS, которые открывали западные игроки в расчете на санкции. Отток капитала и покупка американских акций российскими инвесторами лишали наш рынок части объемов поддержки»,— отмечает господин Лосев.

Для более устойчивого роста рынков, как считают управляющие, требуется коррекция. По словам Александра Лосева, только после снижения индексов минимум на 10% возможны перераспределение денежных потоков и синхронный рост рынков. Российскому рынку тоже требуется некоторая коррекция. Более уверенному росту, полагает господин Малин, будет способствовать снижение геополитической напряженности.

Виталий Гайдаев