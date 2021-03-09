Кремль заявил о контроле над ситуацией с ценами

Правительству России удается держать ситуацию с ценами на продукты под контролем и «эффективно амортизировать» давление на рынок продовольствия факторов, провоцирующих рост цен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сообщил, что Кремлю известно об инициативе наказывать за фейки о ценах на продукты, но позиции по этому предложению пока нет.

«Мы видим, что в целом удается все-таки держать ситуацию под контролем. Мы знаем, что на рынке ощущается давление целого ряда факторов, что подталкивает уровень цен на продукты питания к волатильности, но в то же время правительство достаточно эффективно все-таки влияние этих факторов амортизирует»,— ответил господин Песков на вопрос “Ъ FM” об оценке президентом работы правительства по вопросу цен.

Пресс-секретарь сообщил, что не знаком с инициативой наказывать за фейки о ценах на продукты, но читал о ней в СМИ. «Но что именно предлагается, как предлагается это квалифицировать и отличать фейк от не фейка — это я не знаю. Поэтому я не могу сказать, что есть какая-то позиция на этот счет»,— уточнил он. Дмитрий Песков также отметил, что фейковых сообщений много, поэтому нужно рассматривать каждый отдельный случай. «Если, например, считать фейками сообщения, которые не соответствуют данным социологов или каким-то обобщенным данным — но мы все знаем, что в разных торговых точках могут быть разные цены, и что здесь считать фейком тоже? Я не знаю просто, как это формулирует автор этой инициативы»,— сказал он. Ранее депутат Анатолий Выборный («Единая Россия») предложил ввести уголовную ответственность за распространение ложной информации об изменении цен на продовольственные товары первой необходимости.

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин распорядился отслеживать цены на товары и услуги, чтобы вовремя принимать меры для их сдерживания. Назначены ведомства, ответственные за различные группы товаров и услуг.