Рынок освободят от «ценовых фейков»

В России хотят ввести уголовную ответственность за фейки о росте цен на продукты. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от «Единой России» Анатолий Выборный. Он подготовил законопроект, согласно которому за распространение заведомо ложной информации об изменении цен на продовольствие последует наказание. Для физлиц штраф составит от 200 до 500 тыс. руб. или тюрьма до трех лет, для юрлиц — штраф до 800 тыс. руб.

За что именно может последовать наказание? И как проверить, была ли опубликованная информация ложной и привела ли она к росту цен? Эти вопросы “Ъ FM” обсудил с Анатолием Выборным: «Установить ответственность за искусственное создание панического спроса на такие продукты, как мясо, рыба, яйца, сахар, масло, молоко и так далее, и умышленное распространение ценовых фейков, которые провоцируют резкий скачок на эти товары. Ведь очевидно, что один из факторов резкого скачка цен — распространение заведомо ложной информации.

Карательная политика государства — это сильный сдерживающий фактор, это мощная превенция.

Я глубоко убежден, что наживаться на кризисе цинично, а зарабатывать на умышленном распространении заведомо ложных и недостоверных сведений не только цинично, но и преступно, поскольку имеет прямое отношение к качеству жизни наших граждан. Более того, на российском рынке работают многие иностранные сети и нам необходимо позаботиться о том, чтобы исключить такие вещи от зарубежных сетей. Это вопрос нашей национальной безопасности в том числе.

Однако под действие закона не будут подпадать производители, если они честно говорят о том, что из-за объективных причин, связанных с ростом топлива или неурожайностью, или каких-то других, вынуждены будут поднимать цены на масло или яйца, или молоко, то, конечно, о какой ответственности здесь может быть речь, а тем более уголовной. Другое дело, если искусственно, умышленно, ложно распространяется информация о том, что сейчас будет скачок цен минимум на 20%, а через неделю этих товаров вообще не будет, то, конечно, это ложная информация, она не имеет под собой никаких объективных данных.

И если мы будем наблюдать резкий скачок цен, по результатам будет проводиться проверка со стороны Федеральной антимонопольной службы или надзорного органа в лице прокуратуры, соответственно, проблемы не составит установить первоисточник и проверить, на основании каких данных были сделаны выводы, которые повлекли резкий скачок цен».

Депутат собирается внести документ в Госдуму в ближайшее время, после обсуждения с коллегами и с бизнесом. Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин называет эту инициативу не только бесполезной, но и опасной для предпринимателей.

«Скоро в стране некому будет работать, мы и так говорим, что слишком много проверяющих, теперь еще будут проверять, было ли намерение, или не было. Ну что я могу сказать? Наверное, это сейчас самые большие задачи, которые есть в стране. Внешне кажется, что это вообще какой-то неработающий закон, потому что непонятно, как проверить, было это намерено, или все-таки это был ошибочный прогноз, или прогноз был правильный, но у нас столько факторов, которые влияют на цены и вверх, и вниз. И это касается волатильности цен на очень многие товары, в том числе на международных рынках. Судебная практика будет совершенно бесперспективная, но все будут при деле, заниматься производством будет некому, все будут сидеть до трех лет», — считает Сергей Юшин.

Впрочем, некоторые представители бизнеса готовы поддержать законопроект. Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев уверен, что подобная практика заставит чиновников осторожнее относиться к заявлениям о ценах на продукты.

«Однозначно я поддерживаю предложение о введении уголовной ответственности за фейковые комментарии, которые приводят к росту цен.

Действительно, рынок очень чувствительный, и любое неосторожное замечание, особенно со стороны власти, людей, которые влияют на эту историю, очень серьезно отражается на рынке.

Я считаю, что это будет способствовать тому, чтобы люди тщательно контролировали то, что они говорят, и оценивали последствия своих высказываний. На фоне низких доходов населения и высоких цен это особенно актуально.

Я думаю, что здесь, наверняка, будет прописана процедура. Уже сегодня есть ответственность за комментарии в рамках антимонопольного законодательства. Если мы комментируем по поводу возможного повышения цены, к производителям уже сегодня применяют такие нормы. Здесь же, скорее всего, идет разговор как раз не о производителях, а об экспертах и власти. Есть такое понятие как “словесные интервенции”, которые могут очень серьезно повлиять на рынок без проведения каких-либо регуляторных мер. Вот со словесными интервенциями надо быть очень аккуратным и четко оценивать последствия каждого такого высказывания», — уверен Михаил Мальцев.

“Ъ FM” обратился за комментарием в Федеральную антимонопольную службу. В ведомстве отметили, что поддерживают введение ответственности за умышленные ценовые фейки. В прошлом году ФАС уже выступала с подобной инициативой, но это не было реализовано на законодательном уровне.

В Кремле, отвечая на вопрос “Ъ FM”, отметили, что фейков много, но как автор законопроекта будет отличать их от достоверных данных, не совсем понятно. Поэтому, по словам Дмитрия Пескова, в Кремле позиции по этому поводу нет.

Анна Никитина