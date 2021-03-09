В Новосибирске преподаватель обратился в суд из-за увольнения после митинга

Бывший преподаватель новосибирского промышленного колледжа Алексей Алексеев подал на учреждение образования в суд иск о его восстановлении на работе. Как рассказал “Ъ” учитель, он полагает, что его уволили именно за участие в протестной акции 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Господина Алексеева уволили месяц назад. В официальном приказе (копия есть в распоряжении “Ъ”) говорится, что причиной стало «неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей». Среди оснований перечисляются пять дисциплинарных взысканий за 2020–2021 годы. Среди них — самовольное ведение кружка, несвоевременное заполнение учебного журнала, непредоставление информации об изменении персональных данных (изменил свою фамилию с «Терехов» на «Алексеев») и прочее.

Через несколько дней после митинга преподаватель получил от руководства колледжа письмо (копия есть в распоряжении “Ъ”) с требованием объяснить, почему он участвовал в несогласованной акции, а также проводил агитацию среди студентов.

«Я считаю, что дисциплинарные взыскания стали формальным поводом для моего увольнения, а фактическим то, что я был на площади Ленина во время митинга-шествия 23 числа в поддержку оппозиционного политика, и написал на своей личной закрытой странице "ВКонтакте" о предстоящем мероприятии, и выложил фотографии с митинга. Я считаю, что не призывал студентов участвовать. Наверное, руководству не понравилась моя политическая позиция»,— рассказал господин Алексеев.

Акции в поддержу Алексея Навального прошли 23 и 31 января. Среди сибирских городов, помимо Красноярска, в Новосибирске было одно из массовых мероприятий. По разным оценкам, в акции принимали участие до 5 тыс. человек. Во время первой акции в городе, по данным «ОВД-Инфо» задержали около 90 человек.

Юлия Сасевич, Новосибирск