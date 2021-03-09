В России впервые с 3 октября выявили менее 10 тыс. зараженных COVID-19

В России за сутки зарегистрировано 9 445 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Это на 7,88% меньше, чем накануне (10 253). Общее число заразившихся достигло 4 342 474. Менее 10 тыс. новых случаев заражения ранее выявляли 3 октября (9 859).

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1066 (992 882 за все время),

Санкт-Петербург — 941 (375 828),

Московская область — 523 (220 129),

Нижегородская область — 373 (100 019),

Ростовская область — 262 (75 490).

Умерли за последние сутки 336 пациентов, накануне было на 11,35% больше (379), всего за время пандемии скончались 89 809 человек. Выздоровели 9 931 человек, всего — 3 932 177.

Регионы—лидеры по числу умерших:

Москва — 49 (15 496 с начала пандемии),

Санкт-Петербург — 42 (11 435),

Московская область — 31 (4932),

Краснодарский край — 14 (2056),

Воронежская область — 13 (2028).

В мире число зараженных коронавирусом превысило 117 млн человек, умерли 2,6 млн. Лидерами по числу заболевших остаются США (29 млн), Индия (11,2 млн) и Бразилия (11 млн). Россия занимает четвертое место.

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С января в России идет массовая вакцинация от коронавируса, зарегистрированы вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВакКорона». 5 марта премьер-министр Михаил Мишустин посетил центр «Вектор», где началось производство вакцины «ЭпиВакКорона» в шприц-дозах.

Подробнее о визите премьера — в материале “Ъ” «"Вектор" на шприц-дозы».