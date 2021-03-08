В России второй день подряд выявили менее 11 тысяч зараженных коронавирусом

В России за минувшие сутки зарегистрировано 10 253 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах страны. Это на 3,23% меньше, чем выявили накануне — 10 595. Общее число заразившихся достигло 4 333 029.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1421 (991 816 за все время),

Санкт-Петербург — 956 (374 887),

Московская область — 746 (219 606),

Нижегородская область — 382 (99 646),

Ростовская область — 268 (75 228).

Умерли за последние сутки 379 пациентов (накануне — 368, +2,99%), всего за время пандемии — 89 473. Выздоровели 10 322 человек, всего — 3 922 246.

В каких регионах больше всего умерших за сутки:

Москва — 53 (15 447 с начала пандемии),

Санкт-Петербург — 43 (11 393),

Московская область — 29 (4 901),

Краснодарский край — 14 (2 042),

Воронежская область — 13 (2 015).

В стране с января идет массовая вакцинация от коронавируса, сейчас привиться можно препаратом «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Помимо него зарегистрированы еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. 5 марта премьер-министр Михаил Мишустин посетил центр «Вектор», где началось производство вакцины «ЭпиВакКорона» в новой форме — шприц-дозах.

Подробности — в материале “Ъ” «"Вектор" на шприц-дозы».