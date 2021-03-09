Генпрокуратура назвала Кубань одним из лидеров по уровню коррупции

Краснодарский край вошел в число регионов-лидеров по числу зарегистрированных фактов взяточничества. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

По его словам, Кубань занимает в этом списке шестое место. Лидером рейтинга стали Москва, Татарстан и Ставропольский край. Меньше всего взяток в 2020 году зарегистрировано на Чукотке, в Еврейской автономной области, республиках Марий Эл и Адыгея. Виктор Балдин также подчеркнул, что в коррупционных сводках «всегда будут лидировать регионы, где сосредоточено обращение финансовых активов», принятие экономически значимых решений, расположены федеральные органы власти и крупные промышленные центры.

В то же время, представитель Генпрокуратуры отметил, что одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что именно эти регионы более подвержены коррупции как таковой.

«Здесь нужно учитывать различные факторы и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными. Поэтому формируемая статистика может скорее свидетельствовать об активности правоохранительных органов региона по их выявлению», – уточнил он.

Также Виктор Балдин сообщил, что взятки до 10 тыс. руб. в России чаще других берут сотрудники органов внутренних дел, педагоги и сотрудники уголовно-исполнительной системы.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2020 году число зарегистрированных преступлений по статье 290 УК РФ (получение взятки) в Краснодарском крае выросло на 4%. Всего за год было зафиксировано 131 преступление (против 126 годом ранее).

В конце декабря 2020 года Сергей Табельский сообщил, что средний размер взятки в Краснодарском крае в 2020 году составил 1,4 млн руб., увеличившись за год в два раза. Кроме того, по информации прокуратуры Краснодарского края, ущерб от коррупционных посягательств в регионе в 2018-2020 годах составил 12,8 млрд руб.

Алексей Белянин