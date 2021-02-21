В 2020 году число выявленных взяток на Кубани выросло на 4%

В 2020 году число зарегистрированных преступлений по статье 290 УК РФ (получение взятки) в Краснодарском крае выросло на 4%. Всего за год было зафиксировано 131 преступление (против 126 годом ранее). Об этом свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры РФ.

Предварительно расследовано 107 коррупционных преступлений (75 - в 2019 году), шесть раскрыть не удалось.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в 2019 году по числу преступлений экономической направленности Кубань уступала только Москве – 3793 и 12 490 преступных деяний соответственно. По показателю «получение взятки» Кубань была четвертая в России.

Наталья Решетняк