На Кубани ущерб от коррупционных посягательств за три года составил 12,8 млрд рублей

По информации прокуратуры Краснодарского края, ущерб от коррупционных посягательств в регионе в 2018-2020 годах составил 12,8 млрд руб. Правоохранительными органами за указанный период выявлено 3,1 тыс. коррупционных преступлений, в том числе - 1,25 тыс. в крупном и особо крупном размерах.

За три годы сотрудники прокуратуры выявили свыше 22,7 тыс. нарушений закона, возбуждены уголовные дела в отношении 212 коррупционеров, которые причинили ущерб в размере 482 млн руб. Более 1,2 тыс. должностных лиц было привлечено к дисциплинарной и административной ответственности.

Также были проведены проверки в отношении 39 должностных лиц, которые на неподтвержденные доходы приобрели 10 квартир, два дома и два земельных участка общей стоимостью 26 млн руб. По итогам было предъявлено шесть исков об изъятии в пользу государства имущества на 97,78 млн руб.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее прокурор Кубани Сергей Табельский заявил, что общий ущерб от коррупционных преступлений в Краснодарском крае в 2020 году составил 25 млн руб. По его словам, коррупционные преступления стали причиной снятия с должности 30 чиновников в прошлом году.

Он также заявлял, что всего в прошлом году было выявлено более 7 тыс. нарушений, связанных с коррупцией. Для организации уголовного преследования в следственные органы направили 87 материалов в отношении коррупционеров.

В конце декабря 2020 года Сергей Табельский сообщил, что средний размер взятки в Краснодарском крае в 2020 году составил 1,4 млн руб., увеличившись за год в два раза.

Ольга Логинова