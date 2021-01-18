Американской экономике добавят стимулов

Джо Байден представил новый план фискальной поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн. Его согласование начнется уже на этой неделе, после официального вступления избранного кандидата в должность. План включает заметное увеличение расходов на борьбу с кризисом, а также новые меры социальной поддержки и двукратное повышение минимального уровня оплаты труда. Впрочем, для республиканцев, чьи голоса потребуются для утверждения плана целиком, эти предложения могут оказаться слишком радикальными.

Избранный президент Джо Байден (формально он вступит в полномочия 20 января) представил новый план фискальной поддержки экономики США объемом $1,9 трлн. Напомним, в декабре после долгих согласований Конгресс смог утвердить программу помощи на $900 млрд. Ранее, в конце марта, был утвержден пакет мер поддержки на $2,2 трлн. В мае же был одобрен дополнительный пакет на $483 млрд.

Теперь речь идет о дополнительных индивидуальных выплатах по $1,4 тыс. (в текущей программе — $600 для тех, чей доход составляет менее $75 тыс. в год), а также увеличении добавки к пособиям по безработице с $300 до $400 в неделю (и продлении их действия с марта до сентября).

Также предусмотрено увеличение социальной поддержки (в том числе продление отсрочек по погашению арендных платежей и субсидирование медицинского страхования) и расширение применения отдельных налоговых вычетов. Эти меры обойдутся бюджету примерно в $1 трлн.

Помимо этого в план включено предложение об увеличении минимальной оплаты труда до $15 в час (c 2009 года она не менялась и составляет $7,25, но отдельные штаты применяют более высокие ставки, однако даже в Калифорнии они не превышают $14 в час).

Непосредственно на борьбу с кризисом, в том числе распространение вакцин (согласно плану, за 100 дней должно быть распространено 100 млн доз вакцины), предлагается направить $400 млрд, еще $350 млрд — трансферты штатам для замещения выпадающих налоговых доходов и поддержки занятости в госсекторе и $130 млрд — на господдержку школ.

«Цель заключается в том, чтобы провести пакет до конца марта, когда заканчивается действие дополнительных пособий, при этом для утверждения пакета в текущей форме потребуется и поддержка республиканцев (несмотря на то что теперь демократы контролируют как Палату представителей, так и Сенат) — для утверждения целиком акту потребуется поддержка как минимум десяти сенаторов-республиканцев»,— отмечают в ING Bank. По оценке экспертов банка, пакет окажет поддержку экономике, но темпы роста будут зависеть в первую очередь от завершения пандемии (в ING прогнозируют ускорение роста до 5% в этом году; для сравнения, прогноз ФРС скромнее — 4,2% после спада в 2020-м на 2,4%).

«Любой будущий пакет вряд ли превысит половину от того, что предлагает Джо Байден, но и это окажет поддержку экономике»,— добавляют в Capital Economics.

Заметим, в декабре на фоне второй волны пандемии продолжилось падение розничных продаж (минус 1,4% против минус 1,3% в ноябре). При этом промпроизводство выросло на 1,6%, превысив прогнозы аналитиков, в том числе промышленный выпуск вырос на 0,9% (но показатель по-прежнему на 3,2% меньше, чем год назад). В ноябре промпроизводство выросло на 0,4%, в том числе промышленный выпуск — на 0,8%.

Татьяна Едовина