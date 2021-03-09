Никто за язык не притянул Почему не работает закон о наказании чиновников за оскорбление граждан

Поправки к КоАП, позволяющие наказывать представителей власти за оскорбление граждан, действуют более двух месяцев, но об их применении на практике пока неизвестно. Между тем за это время произошло уже несколько заметных скандалов, один из которых — с высказыванием сенатора Людмилы Нарусовой о пикетчиках — стал поводом для депутатского запроса генпрокурору. Юристы поясняют, что оскорблением являются далеко не любые неприятные для граждан слова чиновников. А политолог считает эти поправки инструментом, которым в предвыборный год могут воспользоваться и власть, и оппозиция.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить высказывания Людмилы Нарусовой на наличие в них оскорбления граждан. «Когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета федерации с непонятными требованиями, которые вообще ни в какие рамки не укладываются,— ну, неприятно это. Прямо на ступеньках Совета федерации стоят какого-то бомжового вида люди»,— сказала госпожа Нарусова 3 марта на заседании комитета Совета федерации по конституционному законодательству.

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В своем запросе коммунист приводит и другие слова сенатора, сказанные газете «Московский комсомолец»: «На крыльце Совета федерации стоял какой-то придурок с плакатом, что Горбачева надо привлечь к суду». Позже в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Людмила Нарусова сказала, что просто эмоционально отреагировала на человека, стоявшего возле Совета федерации с «маразматическим» плакатом в день 90-летия экс-президента СССР Михаила Горбачева.

Тем не менее депутат Рашкин считает, что генпрокурор должен внести в Совет федерации представление о лишении Людмилы Нарусовой неприкосновенности для дальнейшего привлечения ее к ответственности.

«Высказывания Нарусовой про "маргинальных людей" "бомжового вида" и тем более "придурка" с плакатом, на мой взгляд, прекрасно подпадают под недавно введенное понятие об оскорблении граждан представителями власти. Насколько мне известно, это может стать первым и весьма правильным случаем применения нововведения»,— пояснил “Ъ” Валерий Рашкин.

Людмила Нарусова на просьбу “Ъ” прокомментировать запрос ответила, что «все рассказала на "Эхе Москвы"».

Напомним, закон об ответственности лиц, замещающих государственные или муниципальные должности, за оскорбление граждан президент Владимир Путин подписал в конце 2020 года. Поправки предусматривают штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. либо дисквалификацию (лишение права замещать должности на госслужбе) на срок до одного года за оскорбление, которое было совершено представителем власти «в связи с осуществлением своих полномочий». При повторном нарушении штраф увеличится до 100–150 тыс. руб., а срок дисквалификации — до двух лет.

Появлению законопроекта предшествовала целая серия громких скандалов с участием чиновников. Они же побудили «Единую Россию» на съезде в декабре 2019 года создать комиссию по этике и принять кодекс этических норм партийца. 15 января 2020 года о «недопустимости какого-либо высокомерия или неуважения к людям» со стороны чиновников заявил и Владимир Путин в послании Федеральному собранию. А по итогам заседания Совета по правам человека президент поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за подобные оскорбления.

Уже после этого произошло еще несколько резонансных случаев, связанных с недостойным поведением чиновников (см. справку). Причем некоторые из них — например, история с кемеровской чиновницей, потребовавшей от журналистки «справку от врача о вменяемости», или скандал вокруг хамского ответа главы администрации одного из сел Владимирской области на депутатский запрос — случились уже после вступления в силу поправок к КоАП и теоретически могли стать поводом для административного разбирательства.

Юристы, однако, указывают, что под понятие оскорбления подпадают далеко не любые неприятные высказывания.

В случае с Людмилой Нарусовой речь идет скорее об этичности ее заявления и восприятии сказанного жителями ее региона, полагает бывший сенатор, старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин: «Если же говорить о правовых последствиях, то их нет: она сенатор и обладает неприкосновенностью, а процедура привлечения сенатора достаточно сложна». Он также напоминает, что в КоАП под оскорблением понимается «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме»: «Таким образом, для квалификации действий виновного лица необходимо установить, что высказывания унижали честь и достоинство и были выражены в неприличной форме. Это все оценочные понятия, которые должны устанавливаться экспертами-лингвистами». Как показывает практика, суды под неприличной формой понимают обсценную лексику или мат, добавляет господин Добрынин.

«Не надо путать хамство и невоспитанность с составами административных правонарушений. Не все те высказывания, которые по тональности не нравятся лично вам, образуют соответствующий состав»,— отмечает юрист Алексей Елаев. По его мнению, высказывание госпожи Нарусовой «обращает внимание на проблему одиночных пикетов, но не оскорбляет конкретных лиц». Владимирская чиновница с большой долей вероятности подпадает под нарушение законодательства об обращениях граждан и о порядке работы с запросами депутатов, говорит эксперт. А кемеровская история очень похожа не на оскорбление, а на клевету, полагает господин Елаев: «Высказываются конкретные, скорее всего ложные факты о жизни журналистки, которые носят вполне проверяемый характер и порочат ее честь и достоинство (требуется ли человеку принудительное лечение), а потому должны проверяться на предмет статьи 128.1 УК».

Политолог Константин Калачев считает, что закон об оскорблении чиновниками граждан в первую очередь пригодится для внутривидового отбора:

«Прекрасный инструмент, который власть может использовать выборочно». Но этот же инструмент может стать орудием политической борьбы для оппозиции, что и демонстрирует депутат Рашкин своим запросом, добавляет эксперт: «Подобных запросов станет больше ближе к выборам в Госдуму. Для власти закон станет способом показать, что государство защищает граждан от хамства чиновников, а для системной оппозиции это возможность создавать инфоповоды. Как обычно, крайними окажутся одиозные и второстепенные фигуры».

Ксения Веретенникова