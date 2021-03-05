Рашкин просит проверить высказывания Нарусовой на наличие оскорбления граждан

Первый секретарь московского горкома КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин направил запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову (имеется в редакции “Ъ”) с просьбой проверить высказывания сенатора от Тувы Людмилы Нарусовой на предмет наличия в них оскорбления граждан.

Валерий Рашкин требует поставить вопрос о внесении в Совет федерации представления о лишении Людмилы Нарусовой неприкосновенности для дальнейшего привлечения ее к установленной законом ответственности.

В своем запросе депутат ссылается на заявление госпожи Нарусовой, сделанное на заседании комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству: «Когда я вижу каких-то маргинальных людей около Совета федерации с непонятными требованиями, которые вообще ни в какие рамки не укладываются,— ну неприятно это. Прямо на ступеньках Совета федерации стоят какого-то бомжового вида люди с требованиями. И с тем, что этот человек стоит у нас на крыльце, мы как бы солидарны. Вот это, по-моему, неприятно». Напомним, перед этим Людмила Нарусова интересовалась у коллег-сенаторов, принят ли в России закон о недопустимости одиночных пикетов.

Также коммунист приводит цитату госпожи Нарусовой из газеты «Московский комсомолец»: «на крыльце Совета федерации стоял какой-то придурок с плакатом, что Горбачева надо привлечь к суду».

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Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий наказания для государственных служащих за оскорбление граждан. Документ предусматривает штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб. либо дисквалификацию (лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы) на срок до одного года за оскорбление, которое было совершено государственным или муниципальным служащим в связи с осуществлением своих полномочий. Повторное нарушение влечет за собой штраф 100–150 тыс. руб. либо дисквалификацию на срок до двух лет.

О том, помогут ли юридические нововведения чаще привлекать госслужащих к ответственности за хамство, читайте в материале “Ъ FM”.

Ксения Веретенникова