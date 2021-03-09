Как чиновники обижали граждан

В январе 2020 года глава Чувашии Михаил Игнатьев сначала призвал «мочить» некоторых журналистов, а потом заставил сотрудника МЧС публично подпрыгивать за ключами от новой техники. После этого господина Игнатьева сначала исключили из «Единой России», а затем он был уволен «в связи с утратой доверия». 18 июня 2020 года экс-глава региона скончался.

В апреле 2020 года административный протокол по факту мелкого хулиганства был составлен на замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова. По данным источника ТАСС, в аэропорту Ижевска чиновник прошел мимо контроля, отказавшись показывать документы и посадочный билет, а при просьбе показать документы начал выражаться нецензурной бранью. В том же месяце чиновник был освобожден от должности.

В мае 2020 года в соцсетях появилось видео, на котором гендиректор «Южного водоканала» в Ярославле Игорь Кузнецов в грубой и нецензурной форме ругается со старостой дома за замечание о необходимости соблюдения режима изоляции. По итогам служебной проверки господину Кузнецову был объявлен выговор с занесением в трудовую книжку. В декабре он уволился по собственному желанию.

В декабре 2020 года замруководителя дирекции инновационных творческих проектов Кемеровской области Ирина Панцырева вступила в словесную перепалку на Facebook с местной жительницей, усомнившейся в инновационности новогодних мероприятий. Чиновница, в частности, попросила собеседницу «предоставить справку от врача о вменяемости». Позже все комментарии под скандальной публикацией были удалены.

В феврале 2021 года глава администрации муниципального образования Толпуховское Владимирской области Ирина Абрамова в официальном ответе на жалобу депутата Собинского района Андрея Бойкова на плохой ремонт обратилась к народному избраннику на «ты» и предложила ему почитать закон, чтобы расширить кругозор. Позже она пояснила «РИА Новости», что депутат «годится ей в сыновья» и «провоцирует» множеством обращений.