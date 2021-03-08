Власти Москвы допустили подъем заболеваемости COVID-19

Подъем уровня заболеваемости коронавирусом в Москве возможен, но город готов к любому развитию событий, заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, прививку от коронавируса в Москве сделали уже более 700 тыс. человек, ежедневно вакцинируются от 10 до 15 тыс.

«Я сказала, что мы вообще не строим прогнозы ни на первую, ни на вторую, ни на третью волну. Я понимаю, что на сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий. Подъем заболеваемости возможен, но я очень надеюсь, что он не будет таким же (как в 2020 году.— “Ъ”)»,— сказала госпожа Ракова в эфире канала «Россия 24».

Она отметила, что власти столицы в прошлом году принимали много нестандартных и решительных мер. «Самым сложным было принимать эти решения не исходя из того, как ситуация выглядит в тот или иной момент, а исходя из сценария будущего, каким бы он нереалистичным ни казался в тот момент»,— пояснила заммэра.

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Сегодня, 8 марта, в столице отменили обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Транспортные карты этих категорий граждан разблокированы. С начала пандемии в Москве выявлено 991 тыс. зараженных, 15 тыс. умерли.

Подробнее об отмене ограничений — в материале “Ъ” «Московским пенсионерам возвращают за проезд».