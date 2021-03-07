Врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны в России

В России в середине весны может вырасти заболеваемость COVID-19, рассказал «РИА Новости» главврач медцентра «Лидер медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков. По мнению господина Тимакова, снижение заболеваемость стоит ожидать в конце мая. С мнением инфекциониста согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский — он надеется, что заболеваемость снизится к апрелю-маю.

«Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости (COVID-19.— “Ъ”). Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад»,— сказал господин Тимаков.

Евгений Тимаков отметил, что в первую волну пандемии люди, которые переносили COVID-19 в легкой и бессимптомной форме, не обращались к врачам из-за опасений получить предписание о самоизоляции, что может влиять на точность статистики по переболевшим. «Второй вопрос — весной обычное повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет, воздух способствует передаче коронавирусной инфекции, потому что влажность определённой температуры. Я говорю про среднюю полосу (России.— “Ъ”) И после зимы у людей это стандартно снижение иммунитет»,— сообщил он. Врач ожидает снижения заболеваемости ожидается в конце мая.

Господин Вознесенский согласился с позицией Евгения Тимакова. «Мы очень надеемся, что к апрелю-маю заболеваемость снизится. Каждый день количество вакцинированных увеличивается»,— сказал он. Доцент также сообщил, что статистика по заразившимся коронавирусом может держаться примерно на одном и том же уровне, поскольку «есть люди, которые не встречались» с ним.

Накануне представитель организация в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), включая Россию, вторую неделю подряд фиксируется менее миллиона новых случаев. Передача инфекции замедляется, считает он.

В России с января идет массовая вакцинация против коронавируса, пока для нее используется препарат «Спутник V» Центра имени Гамалеи. Помимо нее в стране зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова. 5 марта премьер-министр Михаил Мишустин посетил центр «Вектор», где началось производство вакцины «ЭпиВакКорона» в новой форме — в шприц-дозах.

Подробности — в материале “Ъ” «"Вектор" на шприц-дозы».