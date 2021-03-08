Цена нефти Brent превысила $71 впервые с января 2020 года

Цена барреля нефти марки Brent с поставками в мае на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) достигла значения в $71,50 к 5:03 мск. Рост цены к показателю закрытия составил 2,51%. Последний раз баррель Brent стоит выше $71 в январе 2020 года. Отметка в $70 была преодолена в начале торгов 8 марта.

Цена нефти марки WTI на ICE с поставками в апреле достигла $67,75 за баррель (+2,51%).

4 марта страны ОПЕК+ договорились об апрельских параметрах соглашения о сокращении добычи сделки. России и Казахстану было разрешено производство на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно. Остальные участники соглашения, в том числе Саудовская Аравия, договорились не увеличивать добычу.

Подробнее — в материале “Ъ” «ОПЕК+ сдерживает недра».