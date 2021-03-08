Цена барреля нефти превысила $70 впервые с января

Нефть марки Brent с поставками в мае на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) продается по $70,65 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:06 мск. С момента закрытия торгов нефть подорожала на 1,86%. Цена Brent последний раз превышала отметку в $70 в январе.

Цена нефти марки WTI на ICE достигла $67,26 за баррель (+1,77%).

4 марта страны ОПЕК+ согласовали параметры добычи нефти в апреле. Все страны, кроме России и Казахстана, договорились не увеличивать добычу. России и Казахстану позволили нарастить производство на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно.