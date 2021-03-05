Курс доллара. Прогноз на 9–12 марта

Дмитрий Грицкевич, аналитик Осторожно смотрим на среднесрочные перспективы валют развивающихся стран Мы достаточно осторожно смотрим на среднесрочные перспективы валют развивающихся стран и, в частности, рубля. Виной тому рост глобальных инфляционных рисков. В ближайшие торговые дни нефть может сохранить инерционный рост к $70 за баррель, что будет оказывать поддержку рублю. Однако данный фактор может оказаться временным, и к концу недели давление на национальную валюту может возобновиться. В связи с этим ожидаем, что пара USD/RUB в течение следующей недели будет находиться в диапазоне 74–76.

Виталий Громадин, старший аналитик Негативно на рубль может влиять санкционная риторика западных стран Наш прогнозный диапазон для курса пары доллар-рубль на начало будущей недели остается на уровне 72–75. На рынках сохраняется настороженность относительно роста доходностей гособлигаций США. Речь главы ФРС господина Пауэлла на веб-семинаре Wall Street Journal не вдохновила инвесторов. При этом нефть марки Brent приблизилась к уровню $70 за баррель после прошедшей в четверг встречи ОПЕК+. Саудовская Аравия задала тон осторожной политики, и в результате добровольное сокращение добычи королевства в 1 млн баррелей в сутки будет продлено на апрель, а сама организация не будет повышать добычу, как ранее планировалось. Практически это означает зеленый свет для дальнейшего роста нефтяных цен, что, конечно, позитивно для рубля. Негативно на рубль может влиять санкционная риторика западных стран.

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках В ближайшее время будут сохраняться риски предпраздничной волатильности курсов валют из-за короткой недели В пользу курса российского рубля на сегодняшний день выступает высокая стоимость нефти, котировки взлетели после заседания стран—членов ОПЕК+. По итогам встречи на апрель были сохранены текущие ограничения поставок, за исключением двух стран — Российской Федерации и Казахстана, которые добились для себя небольшого увеличения уровня текущей добычи. Однако появившаяся новость о том, что некоторые западные страны могут обсудить вопрос второго пакета химических санкций в отношении Российской Федерации, которая пришла под конец биржевых торгов четверга, сыграла в итоге против курса российского рубля. Также в ближайшее время на внутреннем рынке будут сохраняться риски предпраздничной волатильности курсов валют из-за предстоящей короткой недели.