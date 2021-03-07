Андрей Рублев принял четыре по пятьсот

Победителем ABN AMRO World Tennis Tournament — турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом €1,1 млн — стал россиянин Андрей Рублев, который в финале в двух партиях переиграл венгра Мартона Фучовича. Это уже восьмой титул восьмого номера мирового рейтинга, который начиная с сентября прошлого года одержал четыре подряд победы на состязаниях категории 500.

То, что решающий матч ABN AMRO World Tennis Tournament, пройдет с участием россиянина, можно было с довольно высокой долей вероятности предсказать еще перед началом этого состязания. Многие, правда, ждали в финале Даниила Медведева, но он тяжелыми мячами на медленном покрытии не смог переиграть в первом круге серба Душана Лайовича, отложив тем самым свой подъем на второе место в мировом рейтинге с 8 на 15 марта.

Гораздо увереннее выглядел в Роттердаме Карен Хачанов, который по сравнению со второй половиной прошлого года показывает в начале нынешнего сезона более фундаментальную игру. В четвертьфинале он вполне мог совладать с греком Стефаносом Циципасом, однако неудачно провел концовку третьей партии. Но то, что не удалось Хачанову, на следующий день сделал Андрей Рублев. Очень непростого для себя соперника (кстати, грек по итогам недели вернется на высшее для себя пятое место в классификации ATP) он переиграл очень чисто, в своем фирменном стиле, основанном на темповой игре, ни разу не потеряв свою подачу. Тем временем в верхней половине сетки сеяных игроков не осталось уже после второго круга. Таким образом, полуфинал между двумя молодыми представителями топ-10 выглядел досрочным финалом.

Последним соперником Рублева в Роттердаме оказался венгр Мартон Фучович. Он стартовал еще с квалификации, но в шести матчах, проведенных за восемь дней, испытал серьезные проблемы лишь в первом круге основной сетки, разыграв три тай-брейка с обладателем одной из самых мощных подач американцем Рейлли Опелкой.

Теннис Фучовича в его лучшем исполнении на первый взгляд смотрится довольно впечатляюще, хотя тактически он достаточно однообразен. Так что от Рублева, по сути, требовалось лишь одно: гнуть свою линию, нагнетая скорость атак с задней линии, и заставлять соперника ошибаться.

Собственно, именно это и происходило на корте все 110 минут, которые длился матч. Фучович был очень неплох, он смог доставить Рублеву немало проблем своими косыми ударами справа, но класс россиянина все же сказался. Самым трудным для будущего чемпиона оказалось начало первой партии, когда ему понадобилось отыграть четыре брейк-пойнта. Судьба сета решалась на тай-брейке, в котором Рублев вел с первого до последнего очка, а на старте второй партии ему удалось сразу же взять подачу Фучовича. В итоге — 7:6 (7:4), 6:4, а о преимуществе россиянина говорит счет выигранных очков — 87:75.

Завоевав свой восьмой за карьеру титул в десяти сыгранных финалах, Андрей Рублев продлил до 20 матчей беспроигрышную серию на четырех турнирах категории 500 (Гамбург, Санкт-Петербург, Вена, Роттердам). Более продолжительные серии на подобных состязаниях были только у двух игроков. Швейцарец Роджер Федерер с марта 2014 года по июнь 2016 года выиграл на них 28 матчей подряд, а британец Энди Маррей с июня 2016 года по апрель 2017 года — 21 матч.

На следующей неделе Андрей Рублев сыграет в Дохе на Qatar ExxonMobil Open — турнире категории 250 с призовым фондом $787 тыс., который в прошлом году проходил в январе и завершился его победой. Россиянин посеян третьим и вступит в борьбу со второго круга, где его соперниками будут француз Ришар Гаске или словенец Блаж Рола.

Евгений Федяков