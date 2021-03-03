Даниил Медведев отложил рокировку

Третья ракетка мира Даниил Медведев не использовал свой шанс подняться на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) уже 8 марта. Для этого ему требовалось дойти до финала ABN AMRO World Tennis Tournament — турнира категории 500 с призовым фондом €1,1 млн, где россиянин в первом круге уступил сербу Душану Лайовичу. Тем не менее 15 марта Медведев с большой долей вероятности все-таки обойдет испанца Рафаэля Надаля и станет вторым в мире. Очередные изменения в правилах подсчета рейтинговых очков, о которых ATP объявила в связи с продолжающейся пандемией, помешать этому почти наверняка не смогут.

Турниры, стоящие в календаре в течение двух недель после окончания чемпионатов Большого шлема, считаются очень коварными для игроков, которые проходят далеко по сеткам мейджоров. Ведь удержать лучшую форму на протяжении длительного периода времени, как правило, нелегко, тем более если спортсмен вынужден менять покрытие кортов в условиях акклиматизации на другом континенте. Самые элитные теннисисты в эти отрезки стараются брать паузу, переводя дух. Во всяком случае, нужны очень веские основания, чтобы они поступили иначе.

У Даниила Медведева, который спустя неделю после поражения от Новака Джоковича в финале Australian Open приехал в Роттердам, такие основания были не только потому, что в условиях пандемии количество турниров сокращено и возможность набора рейтинговых очков уменьшается. В случае выхода в финал Медведев 8 марта обгонял в классификации ATP Рафаэля Надаля и становился второй ракеткой мира.

Правда, перед игрой с 27-й ракеткой мира сербом Душаном Лайовичем россиянин не скрывал, что в сложившейся ситуации он испытывает дополнительное психологическое давление.

Да и покрытие в Роттердаме, по словам Медведева, для зала довольно медленное. То есть россиянин как бы намекал, что оно больше подходило его сопернику, который хорошо играет на задней линии и, в частности, обладает отличным одноручным ударом слева по линии.

Опасения российского финалиста Australian Open были не напрасны. Он провел свой худший матч с конца сентября прошлого года, когда в Гамбурге, также на турнире категории 500, в двух сетах уступил французу Уго Умберу. В первой партии Медведев первым взял чужую подачу, но затем отдал свою, в то время как Лайович прибавил и очень удачно провел тай-брейк. А в конце второго сета российский теннисист, как это с ним уже не раз бывало, сильно занервничал, причем до такой степени, что сначала за разговоры с судьей получил замечание, а затем при счете 4:4 допустил три двойные ошибки в одном гейме, после чего разбил ракетку и в соответствии с правилами был оштрафован на одно очко.

В итоге — 7:6 (7:4), 6:4 в пользу Лайовича, который выиграл ударами навылет 15 очков и в свои 30 лет впервые победил соперника, стоящего в рейтинге так высоко. Отметим, что до этого в Роттердаме произошел другой сюрприз — седьмая ракетка мира Александр Зверев из Германии уступил Александру Бублику из Казахстана — 5:7, 3:6.

Тем временем ATP объявила об очередных, уже третьих с начала пандемии коронавируса, изменениях в правилах подсчета мирового рейтинга.

Очки, заработанные тем или иным игроком в период с 4 марта по 5 августа 2019 года на турнирах, которые в прошлом сезоне не состоялись, будут списываться не полностью, а лишь наполовину.

Затем они будут сравниваться с очками, которые теннисист получит на этих же турнирах сейчас, и в общий зачет пойдет лучший из этих двух показателей. Аналогичная схема будет действовать на состязаниях, которые в прошлом году были перенесены с весны или лета на осень — в Кицбюэле, Риме, Гамбурге и на Roland Garros.

Данное новшество поможет пятой ракетке мира Роджеру Федереру, не выступающему из-за травмы уже более года, еще на несколько месяцев сохранить свое место в первой десятке. Из 6630 очков, которые 39-летний швейцарец сейчас имеет на своем счету, 4380 были набраны в 2019 году с начала марта до августовской американской серии на харде. Таким образом, 5 августа при худшем для Федерера раскладе на его счету будет 4440 баллов, чего наверняка хватит для того, чтобы удержаться в топ-10, даже если его возвращение на мартовских турнирах в Дохе и Дубае окажется неудачным.

Кроме того, новый пункт правил ATP не должен помешать 15 марта Даниилу Медведеву все-таки обойти в рейтинге Рафаэля Надаля.

Сейчас разрыв между ними составляет 115 баллов, таким же он останется и 8 марта. Однако еще через неделю, как следует из информации на официальном сайте ATP, сумма испанца сократится на 180 очков (половину из 360 баллов, набранных в 2019 году на турнире в Индиан-Уэллсе, который в этом году, вероятно, не состоится), а сумма Медведева — максимум на 22,5. Таким образом, россиянин окажется впереди. Помешать этому может лишь сам Надаль, если в последний момент попросит wild card на одном из трех турниров категории 250, которые пройдут на следующей неделе в Дохе, Сантьяго и Марселе, куда, кстати, заявлен Медведев. Кроме того, теоретически ATP еще может отложить дату сгорания половины очков за Индиан-Уэллс, поскольку на данный момент официально этот турнир не отменен, а лишь перенесен на неопределенный срок. Но даже тогда у Медведева все равно будет шанс опередить Надаля — правда, для этого россиянину потребуется победить в Марселе.

В качестве другой антикризисной меры ATP ввела новый пункт регламента, позволяющий игрокам более гибко планировать свое расписание.

Если спортсмен не имеет возможности выступать четыре недели подряд, он может подать заявку на защищенный рейтинг, по которому впоследствии попадет на четыре других турнира. Правда, данное правило касается в основном турниров категорий 250 и 500. Под него не попадают чемпионаты Большого шлема и Олимпиада, а на турнирах Masters 1000 оно будет работать только в том случае, если теннисист пропустил соответствующее их количество.

Стало известно и о новых мерах, направленных на финансовую поддержку игроков. Призовые фонды большей части турниров, которые пройдут между Australian Open и Wimbledon, будут сокращены не так сильно, как планировалось. Если первоначально их собирались урезать от прежнего уровня ровно в два раза, то теперь на турнирах категории 250 призовые уменьшатся лишь на 20%, а на турнирах категории 500 — на 40%. Нужные средства в размере $5,2 млн будут выделены из так называемого бонусного пула ATP, который обычно распределяется между 12 лучшими теннисистами мира в конце сезона. Данное решение было принято при поддержке совета игроков AТР, в который входят Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

Евгений Федяков