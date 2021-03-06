Даниил Медведев возглавит гонку за лидером

Россиянин Даниил Медведев станет первым за 19 лет россиянином, занявшим второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Это стало ясно после того, как испанец Рафаэль Надаль, как и ожидалось, не стал просить wild card у организаторов трех турниров ATP, которые пройдут следующей неделе в Марселе, Дохе и Сантьяго. Таким образом, 15 марта впереди Медведева окажется только серб Новак Джокович.

Третий номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов россиянин Даниил Медведев 15 марта впервые станет второй ракеткой мира. Как и предполагал ещё в среду “Ъ”, поражение в первом круге проходящего в Роттердаме турнира ABN AMRO World Tennis Tournament от серба Душана Лайовича все-таки не помешает Медведеву обойти испанца Рафаэля Надаля. Правда, произойдет это не в ближайший понедельник, а неделей позже.

Сейчас разрыв между двумя теннисистами составляет 115 баллов, таким же он останется и 8 марта. Однако 15 марта сумма испанца сократится на 180 очков — половину из 360 баллов, набранных в 2019 году на турнире в Индиан-Уэллсе, который в этом году, вероятно, не состоится, в то время как сумма Медведева — максимум на 22,5. А поскольку Надаль, как и ожидалось, не стал просить wild card у организаторов трех турниров ATP, которые пройдут следующей неделе в Марселе, Дохе и Сантьяго россиянин окажется впереди.

25-летний Даниил Медведев станет первым за последние 16 лет теннисистом, подорвавшим в топ-2 гегемонию так называемой большой четверки.

(В нее, кроме Надаля входят также швейцарец Роджер Федерер, нынешний лидер мировой классификации серб Новак Джокович и британец Энди Маррей). Последним, кому это удавалось, был 25 июля 2005 года австралиец Ллейтон Хьюитт. Из россиян так высоко в рейтинге ATP находились только две экс-первые ракетки мира Евгений Кафельников и Марат Сафин. Кафельников последний раз стоял вторым на неделе, которая начиналась 14 февраля 2000 года, а Сафин — на неделе, которая начиналась 2 сентября 2002 года.

На следующей неделе Медведев «посеян» под 1-м номером на Open 13 Provence — турнире ATP категории 250 c призовым фондом €334 тыс., который состоится в Марселе. Он вступит в борьбу со второго круга, где встретится с немцем Янником Ханфманном или белорусом Егором Герасимовым.

Евгений Федяков